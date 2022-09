Diese Tomaten-Paprika-Reispfanne mit Garnelen darf in deinem Kochrepertoire nicht fehlen

Von: Sandra Keck

Mediterranes Soulfood-Rezept: Tomaten-Paprika-Reispfanne mit Garnelen. © Einfach Tasty

Das Beste aus zwei Klassikern vereint

Dieses Rezept wurde von zwei bekannten europäischen Rezepten inspiriert. Zum einen italienisches Risotto und zum anderen spanische Paella. Der Risottoreis gibt unserer Pfanne zum einen den Biss und die cremige Sauce. Die Paella hat den Look (große Pfanne, hallo?), die Garnelen und die Zitronenspalten als Topping gesponsert. Natürlich alles nur ein kleiner Scherz! Wir maßen uns nicht an, zwei der ikonischsten Gerichte, zu mischen. Aber eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht abstreitbar, oder? Koche unsere Tomaten-Reis-Pfanne doch mal nach und mache dir selbst ein Bild.

So geht‘s:

Du brauchst folgende Zutaten:

30 ml Speiseöl

450 g Garnelen, geschält

80 g Zwiebel, gewürfelt

250 g rote und grüne Paprikaschote, gewürfelt

1 Lorbeerblatt

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 TL edelsüßes Paprikapulver

250 ml Weißwein

150 ml Gemüsebrühe

500 g passierte Tomaten

250 g Tomaten, gewürfelt

250 g Ristottoreis

Toppings:

Petersilie

Zitronenspalten

Die Zubereitung ist einfach:

In einer großen Pfanne 20 ml Speiseöl erhitzen und Garnelen darin kurz anbraten. Herausnehmen und beiseite stellen.

Restliche 10 ml Speiseöl in die Pfanne geben. Paprika, Zwiebel und Lorbeerblatt darin dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen.

Mit Weißwein, Gemüsebrühe und passierten Tomaten ablöschen.

Tomatenwürfel und Risottoreis unterrühren und aufkochen lassen.

Auf niedriger Flamme für 18 Minuten köcheln lassen, bis der Reis gar ist. Gelegentlich umrühren.

Garnelen zugeben und erwärmen.

Mit Petersilie und Zitronenspalten servieren.

Schmecken lassen!

Wenn du dich zwischen Risotto und Paella nicht entscheiden kannst, koch dieses Rezept für eine Tomaten-Paprika-Reispfanne mit Garnelen. © Einfach Tasty

