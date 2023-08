Tomate-Mozzarella-Flammkuchen mit grünem Pesto ist ein Genuss-Manifesto

Von: Eva Lipka

Der Tomate-Mozzarella-Flammkuchen mit Pesto eignet sich hervorragend zum Teilen. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Saftige Tomaten, cremiger Mozzarella und grünes Pesto lassen einen Flammkuchen in den Farben der italienischen Flagge erstrahlen.

Von der vermeintlichen Giftfrucht zum weltweiten Star – das kann nur die Tomate. Denn die runde, rote Frucht, die heute fast in jedem Salat zu finden ist, war einst als „Mörderin der Aristokraten“ verschrien. Dieses Missverständnis hat seinen Ursprung in einem fatalen Fehler. Aristokraten in England und Nordeuropa starben nach dem Verzehr von Tomaten. Aber nicht die Tomate war schuld. Das Problem waren Schalen und Teller aus Hartzinn, die in adeligen Haushalten des 16. Jahrhunderts verbreitet waren. Die säurehaltige Tomate reagierte chemisch mit dem bleihaltigen Material, was zu einer toxischen Verschmelzung führte.



Tomaten haben eine bewegte Geschichte hinter sich, die vor Jahrtausenden in Süd- und Mittelamerika begann. Die Maya waren wahrscheinlich die ersten, die diese Pflanze kultivierten, lange bevor Christoph Kolumbus sie 1498 nach Europa brachte.



Als einer der ersten europäischen Kontakte mit der Tomate und aufgrund einer engen Verbindung zu amerikanischen Kolonien, akzeptierten die Spanier die Tomate relativ schnell als Nahrungsmittel. Trotz anfänglicher Skepsis wurde sie anschließend im Laufe des 16. Jahrhunderts in Italien als Nahrungsmittel angenommen. Was ein Glück! Denn die Kombination aus Tomaten, Mozzarella und Basilikum, die als „Caprese“ bekannt ist, ist nicht mehr aus den Küchen Italiens und der ganzen Welt wegzudenken. Zucchini-Caprese, Insalata Caprese, Tomate-Mozzarella-Aufstrich – all diese Gerichte gäbe es nicht, wenn man weiterhin geglaubt hätte, die Tomate sei giftig.



Heutzutage ist die Tomate das beliebteste Gemüse (äh, Obst) Deutschlands und mit über 10.000 bekannten Sorten eine besonders vielseitige Frucht. Drei dieser unzähligen Sorten kommen auf den Tomate-Mozzarella-Flammkuchen mit Pesto.

So einfach wird der Tomate-Mozzarella-Flammkuchen mit Pesto zubereitet:

Man braucht nur wenige Zutaten für den Tomate-Mozzarella-Flammkuchen mit Pesto:

1 Pck. (à 270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

400 g Mozzarella, in Scheiben

100 g Rispentomaten, in Scheiben

100 g grüne Tomaten, in Scheiben

100 g Cocktailtomaten, halbiert

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

6 EL Pesto

So einfach ist die Zubereitung:

Den Blätterteig mit dem Backpapier auf einem Backblech ausrollen. Zunächst gleichmäßig mit Mozzarella, dann mit Tomaten belegen. Zum Schluss mit Salz und Pfeffer würzen. Bei 160 °C Umluft für 25 Minuten in den Backofen geben. Pesto auf dem fertigen Flammkuchen verteilen und servieren. Guten Appetit!

Tomaten aller Art, grünes Pesto und Mozzarella vereinen sich auf einem Flammkuchen zur italienischen Flagge. Das Rezept ist ganz schnell zubereitet. © Einfach Tasty

Übrigens, in vielen Ländern galt die Tomate als Aphrodisiakum, was ihr Namen wie „pomme d‘amour“ (Liebesapfel) oder Paradiesapfel verschaffte.



Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Eva Lipka sorgfältig überprüft.