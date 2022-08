Heißhunger auf Süßes? Dieser Flammkuchen mit Birne und Pflaume sorgt schnell für Abhilfe

Von: Sandra Keck

Dieser süße Flammkuchen mit Birne und Pflaume passt perfekt in den Spätsommer. Das Rezept gibt's hier. © Einfach Tasty

Hip, Hip, Hurra: der Spätsommer ist da!

Hast du auch schon festgestellt, dass die Tage wieder kürzer werden? Ein unverkennbares Zeichen dafür, dass sich der Sommer langsam aber sicher dem Ende zuneigt. Paradox bei Temperaturen über 30 Grad und Sonnenschein ☀️.

Aber auch wenn du jetzt vielleicht traurig über den bevorstehenden Jahreszeitenwechsel bist, habe ich gute Nachrichten. Für Foodies gibt es kaum eine schönere Zeit, denn viele heimische Früchte und Gemüsesorten finden nun den Weg auf die regionalen Wochenmärkte.

Noch besser: langsam beginnen wieder viele Weinfeste 🍇! Unser Rezept für einen süßen Flammkuchen mit Birne und Pflaume würde sich auf einem Weinfest bestimmt auch gut machen. Was denkst du?

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Flammkuchen:

1 Birne, in Scheiben

1 Pflaume, in Scheiben

1 Pck. (à 270 g) Blätterteig a. d. Kühlregal

Creme:

250 g Crème fraîche

30 g Zucker

2 EL Limettensaft

3 EL Honig

Toppings:

Zimt

Walnüsse, gehackt

Honig

Den Flammkuchen hast du in 5 Minuten zubereitet:

Backofen auf 180 °C vorheizen. Für den Flammkuchen: Birne waschen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen und in dünne Scheiben schneiden. Pflaume waschen, ebenfalls halbieren, entkernen und in feine Scheiben schneiden. Für die Creme: Crème fraîche, Zucker, Limettensaft und Honig in eine kleine Schüssel geben und gut umrühren. Blätterteig auf einem Backblech entrollen und die vorbereitete Creme gleichmäßig darauf verteilen. Birnen und Pflaumenscheiben ebenfalls auf dem Flammkuchen verteilen

Tipp: für einen schöneren Look jeweils eine Pflaumenscheibe auf eine Birnenscheibe stapeln. Etwa 20 Minuten knusprig backen. Für die Toppings: Flammkuchen nach Belieben mit Zimt, Walnüssen und Honig dekorieren. Fertig - guten Appo!

Davon nehme ich auch ein Stück! Das Rezept für den süßen Flammkuchen mit Birne und Pflaumen gibt es bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Der Spätsommer bringt milde Temperaturen und neue saisonale Leckereien mit sich. Also sei keine Pflaume, mach diese Pflaumenmuffins oder von diesem butterweichen Pflaumenstrudel lässt du dich gerne mitreißen.

