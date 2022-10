Diese rauchigen Spaghetti mit Chorizo-Bolognese machen der klassischen Sauce Konkurrenz

Von: Sandra Keck

Pasta geht immer! Das Rezept für eine schnelle Chorizo-Bolognese gibt es hier. © Einfach Tasty

Heute geht‘s um die Wurst

Genauer gesagt um die würzige Rohwurst Chorizo. Die stammt aus Spanien und zählt dort zur beliebtesten Wurstsorte. Auch im Rest der Welt schätzt man sie. Original Chorizo ist ein echter Exportschlager und pro Jahr werden mehr als 64.000 Tonnen hergestellt und verkauft.

Aber was macht Chorizo so besonders? Von der Herstellung ähnelt sie Salami und wird aus Schweine- oder Kalbsfleisch und vielen Gewürzen hergestellt und danach luftgetrocknet. Die wichtigste Zutat: Paprikapulver. Daher kommt die typische leuchtend rote und orange Farbe. Je nach Gewürz wird die Chorizo feurig-scharf oder eher süßlich-würzig.

Also Augen auf beim Chorizo-Kauf. Nicht, dass dir unsere Bolognese nachher wie Feuer auf der Zunge brennt.

So geht‘s:

Diese Zutaten werden benötigt:

250 g Spaghetti

1 TL Salz

Chorizo-Bolognese:

250 g Chorizo

1 EL Speiseöl

100 g Zwiebeln, gewürfelt

50 g Möhren, gewürfelt

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 EL brauner Zucker

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

1 EL Rosmarin, gehackt

1 EL Tomatenmark

150 ml Rotwein

200 g passierte Tomaten

Außerdem:

Parmesan, nach Geschmack

Petersilie, nach Geschmack

Und so einfach ist die Zubereitung:

Spaghetti nach Packungsanleitung zubereiten. Für die Chorizo-Bolognese: Chorizo pellen und Wurstbrät in Würfel schneiden. Speiseöl in einer Pfanne erhitzen. Chorizo und Zwiebeln darin anbraten. Möhren, Knoblauch, Tomatenmark, Rosmarin, Salz, Pfeffer und Zucker hinzugeben und mitbraten. Mit Rotwein ablöschen und 10 Minuten köcheln lassen. Passierte Tomaten zugeben und bis zur gewünschten Sämigkeit einkochen lassen. Spaghetti abgießen und mit der Sauce vermengen. Auf Tellern anrichten und nach Belieben mit Parmesan und Petersilie bestreut servieren. Guten Hunger!

Dieses Rezept für Spaghetti mit Chorizo-Bolognese bringt Abwechslung auf deinen Teller. © Einfach Tasty

Pasta kochen kann doch jede:r, oder? In diesem Artikel erfährst du 12 Dinge, die du beim Nudeln-Kochen immer falsch gemacht hast.

Da Nudeln ja bekanntlich immer gehen, gibt es hier noch weitere Rezepte für dich. Diese One Pot Lachs Pasta ist schneller gekocht, als der Lieferdienst liefern kann oder diese leckere Pasta in Paprika-Frischkäse-Sauce kannst du auch noch abends schnell machen.

