Für diese leckeren Mini Corn Dogs brauchst du keine Fertigteigmischung aus der Box

Von: Sandra Keck

Diese Corn Dogs im Kleinformat sind das perfekte Fingerfood-Rezept. © Einfach Tasty

Am 18. März findet der nationale Corn Dog Day in den USA statt.

Corn Dogs sind ein echter Snack-Klassiker. Es ist zwar nicht ganz gewiss, wer den Corn Dog erfunden hat, aber eines ist klar: amerikanischer wirds nicht mehr. Die Hülle der Würstchen im Teigmantel besteht vor allem aus Maismehl, was als Grundnahrungsmittel der indigenen Bevölkerung galt. Hot Dogs sind eine Adaption des deutschen Würstchens im Brötchen und wurde von den Immigranten in die USA gebracht. Durch die Verbindung dieser Zutaten entstand ein Produkt, das im 20. Jahrhundert einen Großteil des Imbissmarktes, auf Volksfesten und Sportevents, beherrschte.

Heute gilt der Corn Dog als Ikone des amerikanischen Fast Food. Also koch unser Rezept nach und lass uns den nationalen Corn Dog Day in den USA feiern.

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

Teig:

100 g Weizenmehl

180 g Maismehl

1 TL (5 g) Backpulver

1 TL Salz

1 TL (10 g) Honig

1 Ei

180 ml Buttermilch

Außerdem:

400 g Hot Dog Würstchen (oder Wiener Würstchen)

1 l Frittieröl

Senf und Ketchup

Die Zubereitung ist einfach:

Würstchen dritteln und beiseite stellen. Für den Teig: Weizenmehl, Maismehl, Backpulver, Salz, Honig, Ei und Buttermilch mit den Quirlen eines Handmixers zu einem homogenen Teig verrühren. 10 Minuten quellen lassen. In einem tiefen Topf Frittieröl erhitzen. Würstchen im Teig wenden und im heißen Fett goldbraun ausbacken (Tipp: der Teig haftet noch besser, wenn man die Würstchen vorher in etwas Mehl wendet). Auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Noch heiß mit Ketchup und Senf servieren. Reinhauen!

Diese Mini Corn Dogs schmecken mit Ketchup und Senf. Das Rezept gibt es hier. © Einfach Tasty

Warum Corn Dogs nicht nur Amerikaner:innen, sondern auch wir von Einfach Tasty und sicherlich auch du lieben:

Disclaimer: diese Thesen sind frei erfunden 😅.

🌽🌭 sind das perfekte Essen für ALLE: Die Anziehungskraft des Corn Dogs kommt in allen Bevölkerungsschichten vor. Wer mag bitteschön keinen Corn Dog?

Die Anziehungskraft des Corn Dogs kommt in allen Bevölkerungsschichten vor. Wer mag bitteschön keinen Corn Dog? 🌽🌭 sind leicht zu essen: Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Was am Stiel gegessen werden kann, sollte auch am Stiel gegessen werden. So bleiben die Finger sauber.

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Was am Stiel gegessen werden kann, sollte auch am Stiel gegessen werden. So bleiben die Finger sauber. 🌽🌭 sind das Gegenteil von gesund: Salate haben ihren Platz in der Welt, aber manchmal braucht man eben etwas Comfort Food. Hier sind Corn Dogs genau das Richtige.

Diese Kartoffel-Wurst-Spieße sind perfekt fürs nächste Binge-Watching aller Couchpotatoes und das deutsche Pendant zu Corn Dogs.



