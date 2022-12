Gib deinem Leben einen Hot Apple Cider mit Gin

Von: Sandra Keck

Teilen

Dieser Hot Apple Cider mit Gin wärmt von innen. Hier gibt's das Rezept. © Einfach Tasty

GINgle bells, GINgle bells, GINgle all the way!

Cider, Apfelwein, Cidre oder Most: Ist doch alles dasselbe, oder? Ja, das dachte ich auch immer, deshalb habe ich mich für dich mal schlaugemacht. Erstmal das Offensichtliche vorweg: alle Getränke bestehen aus Äpfeln und sind alkoholhaltig. Die Unterschiede entstehen dann bei der Dauer des Herstellungsprozesses.



Cider, auch Apfelschaumwein genannt, ist vor allem in England und Irland sehr beliebt und hat einen längeren Reifeprozess. Frisch gezapft besitzt er einen Alkoholgehalt von bis zu 8 %. Der französische Cidre enthält hingegen nur 2 bis 4 % Alkohol und schmeckt süßer als der relativ herbe Cider. So und was ist jetzt mit dem hessischen „Ebbelwoi“? Er ähnelt geschmacklich dem Cider mit einem großen Unterschied: Er enthält keine Kohlensäure. Die lässt man auf natürliche Art entweichen. Most ist genau dasselbe, nur wird der eben regional anders benannt.



So, jetzt sind wir alle ein wenig schlauer und haben uns ein warmes Getränk verdient. Prost!

So geht‘s:

Du brauchst nur wenige Zutaten:

600 ml Cider

2 Zimtstangen

2 Sternanis

2 Kardamomkapseln

80 ml Gin

1 Apfel, in Scheiben

Die Zubereitung ist denkbar einfach:

In einem Topf Cider, Zimtstangen, Sternanis, Kardamomkapseln und Gin vorsichtig erhitzen. Nach Belieben mit Zucker, Honig oder Agavendicksaft süßen. In Tassen füllen und mit Apfelscheiben und Zimtstangen garnieren. Cheers!

Greif zu, solange es heiß ist! Das Rezept für Hot Apple Cider mit Gin findest du hier. © Einfach Tasty

Äpfel sind einfach herrlich vielseitig, wie diese Rezepte beweisen:

Du bist immer auf der Suche nach neuen und leckeren Rezeptideen? Dann melde dich doch ganz einfach und schnell beim Einfach Tasty Newsletter an und lass dich von uns inspirieren.