Dieses Hawaii-Hasselback-Baguette ist geschmacklich ein echt fettes Brett

Von: Sandra Keck

Dieses Rezept für ein Hasselback-Baguette Hawaii ist das perfekte Fingerfood.

Hasselback hat doch hoffentlich nichts mit Hasselhoff zu tun, oder?

Selbstverständlich nicht und unser Baguette sucht auch nicht singend nach Freiheit (denke ich zumindest). Hasselback beschreibt hier die Zubereitungsart und ist vor allem von Kartoffeln bekannt. Vielleicht hast du in diesem Zusammenhang auch schon den Begriff „Schwedische Fächerkartoffeln“ gehört?



Dabei werden Kartoffeln ungeschält, mehrfach tief eingeschnitten (aber nicht durchgeschnitten), bevor sie mit Butter, Kräutern und Gewürzen bestrichen und im Ofen gebacken werden. Das Ergebnis sind knusprige Kartoffeln, die sich perfekt als Beilage zu einem Braten eignen.

Der Name kommt übrigens von dem schwedischen Restaurant Hasselbacken, in dem das Gericht 1953 zum ersten Mal zubereitet wurde.



In den letzten Jahren erlangten die Kartoffeln neuen Ruhm und die Zubereitungstechnik lässt sich auf verschiedene Gemüsesorten oder, wie in unserem Fall, Baguettes übertragen. So bekommst du in Windeseile einen leckeren Snack für deinen Serienmarathon: Es tropft nichts, du brauchst keinen Teller und kein Besteck.

So geht‘s:

Du brauchst nur 5 Hauptzutaten:

Gewürzbutter:

60 g Butter

1 TL Chiliflocken

0,5 TL Salz

Außerdem:

2 Baguettes zum Fertigbacken

100 g Kochschinken, in Scheiben

100 g Gouda, in Scheiben

200 g Ananas (frisch oder a. d. Dose), in Scheiben

Frühlingszwiebeln, in Ringen

Die Zubereitung ist denkbar einfach:

Backofen auf 190 °C Umluft vorheizen.

Für die Gewürzbutter: Weiche Butter mit Chiliflocken und Salz vermengen.

Weiche Butter mit Chiliflocken und Salz vermengen. Baguettes mehrfach einschneiden ( s. Tipp* ) und die Schnittflächen mit der Gewürzbutter bestreichen.

) und die Schnittflächen mit der Gewürzbutter bestreichen. Je eine Scheibe Schinken, Gouda und Ananas zu einem Päckchen wickeln und diese in die Spalten der Baguettes stecken.

Baguettes etwa 20 Minuten im Backofen knusprig backen.

Herausnehmen und mit Frühlingszwiebeln bestreuen.

Noch warm servieren!

Tipp: Du schneidest das Baguette versehentlich nicht komplett durch, wenn du zwei Essstäbchen oder Kochlöffel links und rechts außen an das Baguette legst und dann nur bis zum Stäbchen durchschneidest.

Die Kombination aus Schinken und Ananas überzeugt immer! Das Rezept für Hasselback-Baguette Hawaii auch. © Einfach Tasty

Wir lieben die tropische Kombination von herzhaften Gerichten mit Obst! Du auch?

