Mit der Grilled-Watermelon-Margarita wird‘s fruchtig, flott und fabelhaft im Cocktailglas

Von: Eva Lipka

Das Rezept für Grilled-Watermelon-Margarita schmeckt wie das Original, nur fruchtiger. © Einfach Tasty

Für eine Grilled-Watermelon-Margarita wird das Margarita-Originalrezept mit gegrillter Wassermelone und Grapefruitsaft verfeinert.

Die Margarita, ein spritziger und erfrischender Cocktail auf Tequila-Basis, ist ein weltbekanntes Symbol für mexikanische Mixologie (englisch: Mixology), der Kunst des Cocktail-Mischens. Ihren Ursprung findet sie, je nach Quelle, entweder in den 1930er oder 1940er Jahren. Einer der populärsten Mythen besagt, dass der mexikanische Barkeeper Carlos Herrera den Drink in seiner Bar in Tijuana für das Revuegirl Marjorie King kreierte. Eine andere Geschichte verweist auf ein Showgirl namens Margarita de la Rosa aus Guadalajara. Egal wem zu Ehren der Cocktail damals kreiert wurde, heute erfreuen sich weltweit sowohl Barkeeper als auch Cocktail-Liebhaber daran.



Bei der Grilled-Watermelon-Margarita erhält der Klassiker der Cocktailwelt durch das Hinzufügen von pürierten Wassermelonen einen modernen Twist und besondere Fruchtigkeit. Der enthaltene Grapefruitsaft bringt zusätzlich eine leicht bittere Note ins Spiel.



Während dieser Cocktail alleine schon ein Highlight ist, gibt es weitere kreative Möglichkeiten, eine reife Wassermelone zuzubereiten. Die Gazpacho mit Wassermelone bietet eine geschmackvolle Abwechslung, die im Sommer für Erfrischung sorgt. Und für diejenigen, die einen alkoholfreien Genuss bevorzugen, finden im Rezept für den pinken Piña colada Slushy die perfekte Alternative.

So schnell kann man die Grilled-Watermelon-Margarita zubereiten:

Man braucht nur wenige Zutaten für eine Grilled-Watermelon-Margarita:

Grilled-Watermelon-Margarita:

1 kg Wassermelone, gewürfelt

1 EL Olivenöl

400 g Eiswürfel

300 ml Grapefruitsaft

30 ml Limettensaft

2 cl Orangenlikör (z.B. Cointreau oder Triple Sec)

2 cl Tequila Gold

Deko:

Limetten, ausgepresst und in Scheiben

Tajin (mexikanisches Chili-Limetten-Salz)

Wassermelone, in Bällchen

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Grilled-Watermelon-Margarita: Wassermelone von allen Seiten mit Olivenöl bestreichen und in einer Grillpfanne oder auf einem heißen Grillrost anrösten. Anschließend in einem Standmixer pürieren. Pürierte Wassermelone, Grapefruitsaft, Limettensaft, Orangenlikör und Tequila in einen Cocktailshaker mit Eiswürfeln geben und gut schütteln. Für die Deko: Den Rand der Margarita-Gläser oder Martini-Gläser mit Limettensaft befeuchten und dann in Tajin tauchen. Mit der Limettenscheibe garnieren und Wassermelone in die Margarita geben. Schmecken lassen. Cheers!

Ein Schluck von der Grilled-Watermelon-Margarita und der Sommer ist perfekt. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Gegrillte Wassermelonen sind vielseitig einsetzbar. Sie gehören zu den Obstsorten, die dem herzhaften Grillvergnügen eine süße Note verleihen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Eva Lipka sorgfältig überprüft.