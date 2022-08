Willst du eine Beilage nach mediterraner Art, dann probier doch mal griechischen Kartoffelsalat

Von: Sandra Keck

Nur ein paar Zutaten sind nötig, um einen deutschen Rezeptklassiker in eine mediterrane Köstlichkeit zu verwandeln: griechischer Kartoffelsalat. © Einfach Tasty

Ein echter Sattmacher: griechischer Joghurt

Vor 10 Jahren noch eine Rarität und mittlerweile findest du ihn in jedem Supermarkt: Die Rede ist von griechischem Joghurt. Bei Sportlern als Proteinquelle und bei Foodies als Geschmacksbombe geschätzt. Was macht diesen Joghurt vermeintlich besser als den normalen?

Vorneweg: mit 10 % Fettgehalt ist er gehaltvoller als die meisten handelsüblichen Joghurts, das macht ihn aber auch besonders cremig und vollwertig. Die besondere Konsistenz lässt sich auch auf den längeren Herstellungsprozess, bei dem die Molke vom Joghurt langsam abtropft, zurückführen.



Neben einem hohen Eiweißgehalt (Sattmacheralarm!) ist griechischer Joghurt reich an Kalzium und Vitaminen. Übrigens ist das Produkt „griechischer Joghurt“ herkunftsgeschützt und darf nur so genannt werden, wenn er auch in Griechenland hergestellt wurde. Wenn nicht, bezeichnet man ihn als „Joghurt - griechischer Art“.

Unser griechischer Kartoffelsalat wird nicht mit Mayonnaise, sondern selbstverständlich mit griechischem Joghurt zubereitet. Ausprobieren lohnt sich.

So geht‘s:

Folgende Zutaten werden benötigt:

Kartoffelsalat:

1 kg Kartoffeln, festkochend

1 TL Salz

100 g Frühlingszwiebeln, geschnitten

200 g Feta, gewürfelt

200 g Salatgurke, gewürfelt

200 g Oliven, in Scheiben

60 g Kapern

Dressing:

350 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

2 TL Senf

1 TL Salz

1 TL Pfeffer

1 Knoblauchzehe, gehackt

2 EL Pflanzenöl

2 EL Weißweinessig

40 g Sardellenfilets, gehackt

10 g Dill, gehackt

Und so bereitest du den griechischen Kartoffelsalat zu:

Für den Kartoffelsalat: Kartoffeln waschen, ca. 20 Min. in Salzwasser kochen, schälen und vollständig abkühlen lassen. Dann in Scheiben schneiden. Für das Dressing: Joghurt, Senf, Salz, Pfeffer, Knoblauch, Öl, Essig, Sardellenfilets und Dill verrühren. Kartoffeln zusammen mit Frühlingszwiebeln, Feta, Gurken, Oliven und Kapern in eine Salatschüssel geben. Mit dem Dressing vermengen und alles gut mischen. Mit etwas Dill garniert servieren. Zack - fertig!

Mit diesem Rezept für einen griechischen Kartoffelsalat machst du alle glücklich. © Einfach Tasty

Du hast unsere Griechenland-Themenwoche bisher verpasst? Keine Sorge, hier findest du die Artikel: Hellás zusammen! Die griechische Themenwoche startet mit leckeren Bifteki und Kräuter-Dip und dich erwartet eine hungrige Gruppe? Dann versuchs mit dieser Gyrossuppe.

