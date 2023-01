Diese scharfen Dan Dan Noodles sorgen für ein Feuerwerk auf deiner Zunge

Von: Sandra Keck

An die Stäbchen, fertig, essen! Das Rezept für Dan Dan Noodles findest du bei Einfach Tasty. © Einfach Tasty

Heute startet das Chinesische Neujahrsfest 2023.

Was bei uns Silvester ist woanders das Chinese New Year und einer der wichtigsten Feiertage Chinas und vieler anderer asiatischer Länder. Statt nur eines Abends mit Fondue, Wachsgießen, Dinner For One und Prosecco heißt es für die Einwohner Asiens ganze 14 Tage lang Familie, Festessen und Bräuche feiern. Die Feierlichkeiten finden ihren Höhepunkt am 05. Februar beim farbenfrohen Laternenfest🏮.

Wusstest du, dass das chinesische Neujahr jedes Jahr an einem anderen Tag stattfindet, da es sich nicht nach dem Kalender, sondern nach dem Mond 🌝 richtet? Dabei trägt jedes Jahr den Namen eines der zwölf chinesischen Tierkreiszeichen und heute startet das Jahr des Hasen 🐰, der ein langes Leben, Frieden und Wohlstand symbolisieren soll. In dem Sinne: Happy Lunar New Year!

So geht‘s:

Du brauchst diese Zutaten:

Sauce:

2 EL Sojasauce

2 EL Schwarzer Reisessig

3 EL Tahini (Sesampaste)

1 TL Szechuan-Pfeffer

2 TL Chiliflocken

2 TL Sesamöl

Hackfleisch:

1 EL Speiseöl

200 g Schweinehackfleisch

2 TL Ingwer, gehackt

2 Knoblauchzehen, gehackt

1,5 TL 5-Gewürze-Pulver

2 EL schwarzer Reisessig

2 EL Sojasauce

Pak Choi:

2 EL Speiseöl

200 g Pak Choi

1 EL Sojasauce

Außerdem:

200 g Mie Nudeln

Frühlingszwiebeln, nach Geschmack

Geröstete Erdnüsse, nach Geschmack

Die Zubereitung geht schneller als gedacht:

Für die Sauce: Sojasauce, Reisessig, Tahini, Szechuan-Pfeffer, Chiliflocken und Sesamöl zu einer dicken Paste verrühren. Beiseite stellen. Für das Hackfleisch: Speiseöl in einer Pfanne erhitzen und Schweinehackfleisch darin krümelig anbraten. Mit Ingwer, Knoblauch, 5-Gewürze-Pulver, Reisessig und Sojasauce würzen. Ebenfalls beiseite stellen. Für den Pak Choi: Pak Choi putzen, waschen und der Länge nach halbieren. Öl in einer Pfanne erhitzen und Pak Choi von beiden Seiten gut anbraten. Mit Sojasauce würzen. In der Zwischenzeit Mie Nudeln nach Packungsanleitung garen. Mie Nudeln mit Sauce, Hackfleisch und gebratenem Pak Coi in Schalen anrichten. Nach Belieben mit Frühlingszwiebeln und Erdnüssen garnieren. Schmecken lassen!

Mit unserem Rezept kannst du das scharfe Streetfood Dan Dan Noodles auch zu Hause kochen. © Einfach Tasty

