Mit knusprigem Baklava im Gepäck geht‘s zuckersüß zum Zuckerfest

Von: Eva Lipka

Filotteig, Nüsse und Sirup machen Baklava einfach zu einem Muss für Zuckermäuler. Hier geht es zum Rezept. © Einfach Tasty

Das Ende der Fastenzeit wird mit dem Zuckerfest gefeiert. Bei dem dreitägigen Fest werden Süßigkeiten und Leckereien wie Baklava, Kekse und Kuchen serviert.

Die Fastenzeit ist eine wichtige religiöse Praxis in vielen Kulturen und Religionen, einschließlich des Islam. Während der Fastenzeit werden die Gläubigen aufgefordert, auf Essen und Trinken von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zu verzichten. Der Ramadan, der wichtigste Fastenmonat im Islam, endet mit dem Zuckerfest, auch bekannt als Eid al-Fitr, das in diesem Jahr am 24. April gefeiert wird.



Das Fasten dient dazu, die Gläubigen zu disziplinieren und ihre Spiritualität zu stärken. In Dankbarkeit verbringt man das anschließende Zuckerfest vor allem mit der Familie und Freunden und vieeeelen Leckereien. Das Ende der Fastenzeit feiern wir heute mit diesem Rezept für Baklava.



So geht‘s:

Diese Zutaten brauchst du für dein zuckersüßes Baklava:

100 g Mandeln, gemahlen

100 g Walnüsse, gemahlen

50 g Pistazien, gemahlen

150 g Butter, geschmolzen

0,5 TL Zimt

150 g Filoteig

20 g Pistazien, grob gehackt

Sirup:

80 ml Wasser

150 g Zucker

50 g Honig

2 EL Zitronensaft

Außerdem:

Auflaufform (23 × 23 cm)

So einfach ist die Zubereitung:

Mandeln, Walnüsse und Pistazien vermischen. Den Zimt zu der geschmolzenen Butter hinzufügen und die Auflaufform damit einpinseln. Dann immer abwechselnd Filoteig in die Form legen und mit Butter bestreichen. Für sechs Schichten wiederholen. Nach sechs Schichten, etwa 4 EL Nussmischung auf dem Filoteig verteilen und für weitere sechs Schichten in derselben Reihenfolge (Filoteig, Butter und Nussmischung) fortfahren. Die letzte Schicht mit Butter beenden und das Baklava in Rechtecke schneiden. Für 30 Minuten bei 160 °C Umluft backen. Für den Sirup: Wasser, Zucker, Honig und Zitronensaft für 5 Minuten kochen. Den heißen Sirup auf die noch warmen Baklava verteilen und mit gehackten Pistazien dekorieren. Servieren und Genießen!

Häufig wird Baklava zu besonderen Feiertagen oder an Hochzeiten zu Tee und Kaffee serviert. Das Rezept stammt aus dem Nahen Osten. © Einfach Tasty