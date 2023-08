Pfannkuchen für eine Großfamilie dauern ewig? Nicht, wenn man sie im Ofen zubereitet

Von: Eva Lipka, Sandra Keck

Teilen

Die Vertiefung, die in der Mitte des Ofenpfannkuchens entsteht, eignet sich hervorragend zum Füllen. (Symbolbild) © Panthermedia/IMAGO

Gute Rezepte kehren immer wieder, so auch die auf TikTok gefeierten „German Pancakes“, die hier als „Dutch Babys“ oder Ofenpfannkuchen beliebt sind. So geht‘s:

Mehr zum Thema Der einfachste Pfannkuchen aller Zeiten kommt aus dem Backofen

In der Welt der viralen TikTok-Rezepte erobert aktuell ein kulinarischer Trend die Herzen der Nutzer im Sturm. Der „Dutch Baby“ – ein üppiger Ofen-Pfannkuchen, der sich perfekt für ein köstliches Frühstück oder Dessert eignet. Mit seinen einfachen Zutaten wie Mehl, Eiern und Milch, gepaart mit einer Prise Zucker und Vanille, zaubert dieser Trend eine Mischung aus fluffigem Soufflé und traditionellem Pfannkuchen.

Doch das ist nicht alles: Neben dem Grundrezept werden in dem Artikel auch verschiedene Variationen und köstliche Toppings für diesen Ofenpfannkuchen vorgestellt, die das Rezept noch aufregender machen. Ob frische Beeren und Puderzucker für einen Hauch von Frische und Süße oder herzhafte Beläge für eine deftigere Variante – die Anpassungsmöglichkeiten sind vielfältig und laden zum Experimentieren ein. Die Faszination dieses viralen TikTok-Rezepts liegt nicht nur in seiner Einfachheit, sondern auch in der kreativen Freiheit, die es den Köchen bietet, um ihren eigenen kulinarischen Twist hinzuzufügen. Erfahren Sie mehr über diesen bahnbrechenden Ofenpfannkuchen aka. „German Pancakes“ und seine angesagten Variationen auf einfach-tasty.de.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Keck sorgfältig überprüft.