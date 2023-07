Von wegen langweilig: Fünf Zutaten machen Ofengemüse besonders schmackhaft

Von: Janine Napirca

Gemüse ist gesund, schmeckt lecker und durch verschiedene Kombinationen im Ofen zubereitet auch immer wieder anders.

Ofengemüse ist bei vielen Menschen sehr beliebt. Nicht ohne Grund: Gemüse ist gesund, im Ofen schnell und unkompliziert vorbereitet und außerdem schmeckt es auch noch gut. Aber nicht jeden Tag. Vor allem, wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, muss man kreativ werden und mit den Zutaten herumspielen. Denn mit Pfeffer und Salz allein kommt man oft nicht weit. Wie Sie eins Ihrer liebsten Gerichte mit nur fünf Zutaten so variieren können, dass man durchaus mehrmals pro Wochen Ofengemüse essen kann, lesen Sie im Folgenden.

1. Zutat, um Ofengemüse geschmacklich aufzupeppen: Aromatisiertes Öl

Verwenden Sie statt herkömmliches Olivenöl für Ihr Ofengemüse doch einmal andere Geschmacksrichtungen. Auch mit Knoblauchöl schmeckt das Ofengemüse herrlich. Kokosnussöl verleiht Ihrem Gericht einen erfrischenden, exotischen Touch.

2. Zutat, um Ofengemüse geschmacklich aufzupeppen: Zitrusfrüchte

Nicht nur Wiener Schnitzel können Sie mit einem Spritzer Zitrone besprenkeln: auch auf frischem Ofengemüse kommt ein kleiner fruchtiger Kick gut. Probieren Sie es einfach einmal aus, und verfeinern Sie das Gemüse mit Zitronen-, Limetten- oder Orangensaft.

3. Zutat, um Ofengemüse geschmacklich aufzupeppen: Currysoße

Essen Sie gerne Speisen, die mit Curry gewürzt sind? Auch zu Ofengemüse passt eine Currysoße wunderbar. Wussten Sie schon, dass man in einem Sandwichmaker auch Currywurst-Sandwichtoasts zubereiten kann?

4. Zutat, um Ofengemüse geschmacklich aufzupeppen: Speck

Nicht vegetarisch, aber trotzdem lecker: schneiden Sie Speckscheiben in das Gemüse hinein und backen Sie es zusammen im Ofen an. Zum einen werden die Baconscheiben schön knusprig, zum anderen verleihen Sie Ihrem Ofengemüse so ein köstliches Räucheraroma.

5. Zutat, um Ofengemüse geschmacklich aufzupeppen: Käse

Das haben Sie sicherlich schon ausprobiert: Streuen Sie vor dem Backen Käse über Ihr Ofengemüse. Parmesan, Feta oder Mozzarella – was darf es sein?