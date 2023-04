Diese Zutaten brauchen Sie für leckere Chicken Wings

Chicken Wings – zwei brillante Methoden für das Fingerfood vom Grill

Von: Anja Auer

Diese leckeren Chicken Wings können Sie auf zwei verschiedene Arten zubereiten. © Matthias Würfl

Zur Grill-Zeit landen bei vielen Menschen Chicken Wings auf dem Rost. Mit diesen Methoden gelingt das leckere Hühnchen.

Neben Steaks und Würstchen besonders beliebt in der Grillsaison: Hühnchen, auch in Form von Chicken Wings. Diese gelingen auf dem Gasgrill sowie auf dem Kugelgrill (mit Kohlen oder Briketts) sehr einfach. Wir stellen zwei verschiedene Methoden vor.

Vorbereitung der Chicken Wings

Sie können die Chicken Wings im Ganzen oder zerteilt zubereiten. Zerteilt bedeutet, dass man das Gelenk, das an dem Oberarm und Unterarm verbunden ist, einfach auskugelt und einmal durchschneidet. Egal wie Sie sich entscheiden, danach wird gewürzt: Eine Möglichkeit ist es, sich im Supermarkt eine Fertiggewürzmischung für Hähnchenfleisch zu besorgen. Diese einfach mit etwas Sonnenblumenöl vermischen und die Chicken Wings damit einpinseln. Danach sollten sie für mindestens 30 Minuten (gerne auch über Nacht) in den Kühlschrank, damit die Marinade einwirken kann.

Chicken Wings zubereiten – Die Regulierung des Grills

Der Grill muss fürs Grillen mit direkter und indirekter Hitze vorbereitet sein, das heißt: Beim Gasgrill stellt man nur einen der Brenner an, beim Kugelgrill platziert man die Kohlen oder Briketts nur unter einem Teil vom Grillrost. Übrigens, in Sachen Temperatur: nicht über 200 Grad gehen – sonst werden die Dinger außen schwarz und innen bleiben sie roh.

Erste Methode zum Zubereiten von Chicken Wings: das indirekte Grillen

Nichts einfacher als das: Legen Sie die Wings in die indirekte Zone Ihres Grills und machen Sie ein Bierchen auf. 40 Minuten später schauen Sie wieder hinein - und Sie werden staunen, welch lecker krosse Wings auf Sie warten. Jetzt kann man noch glasieren, zum Beispiel mit einer Marinade (wie im Rezept unten angegeben) oder einfach nur mit einer BBQ Sauce die Wings einpinseln und den Deckel wieder schließen. Nach weiteren fünf Minuten darf serviert werden.

Zweite Methode zum Zubereiten von Chicken Wings: das direkte Grillen

Diese Methode, das sei gleich verraten, geht schneller vonstatten. 20 Minuten benötigen Sie hierbei, aber nichts mit gemütlich Bier trinken, denn: Wenn Sie die Chicken Wings in der direkten Hitze auf dem Grill platziert haben, heißt es "Aufpassen" und ständig wenden, denn sonst brennen Ihnen die Wings an. Nach 20 Minuten können Sie die Wings in den indirekten Bereich ziehen und auch nochmals für fünf Minuten glasieren – dann können Sie servieren, am besten mit einem leckeren Sour Cream Dip.

Chicken Wings einfach und lecker zubereiten

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 40 Minuten

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Diese Zutaten brauchen Sie für leckere Chicken Wings

Zutaten für die Chicken Wings:

10 Hähnchenflügel

4 EL Gewürzmischung (nach persönlicher Wahl)

50 ml Sonnenblumenöl

Zutaten für die Glasur und zum Dippen:

100 ml Sweet Chili Soße

3 EL Balsamico Essig

2 EL Hot Sauce (scharfe Chili Soße)

1 EL Honig

3 EL Sojasoße

So bereiten Sie köstliche Chicken Wings auf dem Grill zu

Chicken Wings waschen, trocken tupfen und gegebenenfalls am Gelenk zerteilen. Die Hähnchenflügel in einer Mischung aus Sonnenblumenöl und einer beliebigen Gewürzmischung für mindestens 30 Minuten marinieren. Bei 180 bis 200 Grad entweder direkt grillen, dazu die Chicken Wings regelmäßig wenden (20 Minuten) oder im indirekten Bereich bei 180 bis 200 Grad grillen (40 Minuten). Danach mit der Glasur (dazu alle Zutaten vermengen) bestreichen und nochmals fünf bis zehn Minuten indirekt grillen. Das Glasieren kann auch ein zweites Mal wiederholt werden. Die Chicken Wings mit dem Rest der Glasur zum Dippen servieren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill.