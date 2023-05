Eine deftige Suppe mit viel Käse und noch mehr Bier, die gönn ich dir

Von: Sandra Keck

Das Rezept für eine deftige Bier-Käse-Suppe

Diese cremige Bier-Käse-Suppe mit knusprigen Brezel-Croûtons und Schmorzwiebeln lässt die Herzen aller Bier- und/oder Käsefans definitiv höher schlagen.

Alle, die bislang ihr Bier lieber getrunken als gegessen haben, werden sich nach dem Genuss dieser deftigen und cremigen Bier-Käse-Suppe vielleicht umentscheiden.

Wenn du, wie wir Fan von alkoholhaltigen Rezepten bist, dann wirst du dir diese Penne alla Vodka sicherlich schmecken lassen. Oder bleibst du lieber beim Bier und kostest die perfekte Resteverwertung nach einem Grillabend in Form eines Bratwurstgulaschs mit Bier?

Apropos Bier: Die nicht so geheime Geheimzutat Bier gibt der Bier-Käse-Suppe das gewisse Etwas. Das perfekte Rezept, um den heutigen Tag des Bieres zu feiern, der in Deutschland jedes Jahr am 23. April begangen wird. Denn am 23. April 1516 wurde das deutsche Reinheitsgebot proklamiert, das bis heute gültig ist.

So geht‘s:

Für eine cremige Suppe mit Käse und Bier brauchst du diese Zutaten:

Topping:

20 ml Olivenöl

100 g Zwiebeln, in Streifen

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

1 Brezel, in Stücke

Bier-Käse-Suppe:

20 ml Olivenöl

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

400 ml Bier

500 ml Brühe (z. B. Gemüsebrühe)

200 ml Schlagsahne

200 g Emmentaler, gerieben

200 g Cheddar, gerieben

1 TL edelsüßes Paprikapulver

Schnittlauchröllchen, nach Belieben

Die Zubereitung ist wirklich einfach:

Für das Topping: Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin glasig dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Brezelstücke zugeben und mitbraten, bis Zwiebeln und Brezelstücke leicht gebräunt sind. Beiseite stellen. Für die Bier-Käse-Suppe: Olivenöl in einem Topf erhitzen und Knoblauch darin kurz anbraten, bis er duftet. Mit Bier, Brühe und Sahne ablöschen. Aufkochen lassen. Hitze reduzieren und Emmentaler und Cheddar hinzugeben. Unter Rühren erhitzen, bis der Käse vollständig geschmolzen ist. Mit Paprikapulver abschmecken. Suppe in Schalen verteilen und mit Brezel-Zwiebel-Topping und Schnittlauchröllchen garniert servieren. Zack - fertig!

Jeder Löffel dieser Bier-Käse-Suppe ist ein Genuss.