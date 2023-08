Heute gibt es keine Duftkerzen von IKEA, sondern One Pot Köttbullar, das ist sonnenklar

Von: Eva Lipka

Das Rezept für One Pot Köttbullar macht einen Besuch im Möbelhaus überflüssig. © Einfach Tasty

Am 23. August ist „Tag der Köttbullar“. Wer an diesem Tag keinen Ausflug zum Möbelhaus geplant hat, kann die beliebten Fleischbällchen Zuhause zubereiten.

Ein schwedisches Sprichwort sagt: „Der Geschmack ist wie der Hintern, geteilt“. Das mag bei vielen Gerichten zutreffen, allerdings nicht bei den weltberühmten Köttbullar. Das Lieblingsgericht der IKEA-Möbelhausbesucher ist unumstritten lecker.



Wer übrigens den Namen der beliebten Fleischbällchen so ausspricht, wie man ihn liest, liegt falsch. Das „K“ wird im Schwedischen zu einem „Sch“ und so sagt man korrekt „Schött-bullar“. Das heißt wiederum übersetzt – wer hätte es gedacht – Fleischbällchen. Kreativ. Doch das ist keine Seltenheit. In den meisten Sprachen wird das Wort Fleischbällchen wörtlich übersetzt. So heißen sie beispielsweise, Albóndigas in Spanien, Cöfte in der Türkei oder Boulettes in Frankreich und Belgien.

Traditionell werden Kötbullar oft mit Kartoffelpüree, Preiselbeermarmelade und manchmal einem Gurkenrelish oder einer Rahmsauce serviert. Dies ist eine klassische Kombination, die in vielen schwedischen Haushalten und Restaurants zu finden ist.

Übrigens sind neben Köttbullar besonders Gerichte mit Fisch, wie Lachs-Zucchini-Päckchen oder schwedische Sommersuppe, in der Küche Schwedens zu finden. Ein kleiner Funfact zum Schluss: In einigen Ecken des Landes werden Köttbullar aus Elchfleisch zubereitet. Ein kulinarisches Abenteuer der besonderen Art!

So einfach kann man die One Pot Köttbullar zubereiten:

Diese Zutaten braucht man für die One Pot Kötbullar:

Kötbullar:

500 g Rinderhack

40 g Panko

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

1 Knoblauchzehe, gehackt

30 ml Speiseöl

Kartoffeln in Sauce:

25 g Senf

10 ml Worcestersauce

200 ml Schlagsahne

400 ml Brühe

10 g Mehl

0,5 TL Pfeffer

1 TL Salz

600 g Drillinge (Kartoffeln)

70 g Zwiebeln, in Würfeln

30 g Preiselbeersauce

Schnittlauch, nach Geschmack

So einfach ist die Zubereitung:

Für die Kötbullar: In einer großen Schüssel das Rinderhack, Panko, Pfeffer, Salz und Knoblauch miteinander vermengen. Anschließend kleine Bällchen formen und diese in heißem Speiseöl anbraten, bis sie braun sind. Fleischbällchen entnehmen. Für die Kartoffeln in Sauce: Die Schlagsahne in dieselbe Pfanne geben und zusammen mit der Brühe aufkochen lassen. Mehl, Salz und Pfeffer hinzufügen und alles gut verrühren. Danach die Drillinge und Zwiebeln hinzufügen. Unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen, bis die Drillinge gar sind. Dann die Köttbullar wieder dazu geben. Alles nochmal erhitzen und auf tiefen Tellern servieren. Mit Preiselbeersauce und nach Geschmack mit Schnittlauch garnieren. Smaklig måltid (guten Appetit auf Schwedisch)

Die schwedischen Fleischbällchen, Köttbullar, werden traditionell in Sahnesauce und mit Preiselbeeren serviert. Das Rezept kann man zu Hause ganz leicht nachkochen. © Einfach Tasty

Beim Geschmack wird bei diesem Rezept nicht gespart, aber dafür beim Abwasch.