Apfelmus einfach selbst machen – Sie brauchen dafür nur wenige Zutaten

Von: Anne Hund

Süße Waffeln oder Kartoffelpuffer – und dazu ein köstliches Apfelmus: Selbst gemacht schmeckt es einfach besonders.

Ob zu süßen Waffeln, Kartoffelpuffern oder zum Kaiserschmarrn: Selbstgemachtes Apfelmus ist immer etwas Besonderes. Die Zubereitung ist gar nicht so schwierig. Sie brauchen lediglich ein paar Äpfel, eine Zitrone, etwas Zimt und Zucker.

Apfelmus einfach selbst machen

Bei der Wahl der Äpfel können Sie je nach Geschmack etwas variieren: Mögen Sie es lieber etwas säuerlicher, eignen sich zum Beispiel Boskop-Äpfel. Zu den milderen Sorten zählt beispielsweise Golden Delicious. Und auch bei der Zugabe des Zuckers können Sie je nach Vorlieben bei der Menge ein wenig variieren. Hier ein Rezeptvorschlag für ein selbstgemachtes Apfelmus, ganz einfach und klassisch.

Apfelmus selbst zu machen, ist gar nicht so schwierig. (Symbolbild) © philipimage/Panthermedia/Imago

Zutaten für selbst gemachtes Apfelmus

1,5 Kilo Äpfel

100 Gramm Zucker

eine halbe ausgepresste Zitrone

eine Zimtstange (oder wahlweise etwas Zimtpulver)

150 ml Wasser

So können Sie Apfelmus einfach selbst machen

Die geschälten Äpfel zuerst in kleine Schnitze schneiden. In einem Kochtopf zusammen mit den anderen Zutaten etwa zehn bis fünfzehn Minuten lang bei kleiner Hitze und mit geschlossenem Deckel kochen – bis die Apfelmasse schön weich wird. Die Zimtstange nimmt man danach heraus. Danach kann man die Äpfel mit einer Gabel zerdrücken (oder für die „glatte“ Variante von Apfelmus das Ganze mit einem Pürierstab bearbeiten). Serviert werden kann das frische Apfelmus gern lauwarm zum Beispiel zu selbstgemachten Waffeln, oder man lässt es je nach Gericht erst ein wenig abkühlen.

Aufbewahrungs-Tipp: Selbst gemachtes Apfelmus in Einmachgläser füllen

Noch ein Tipp: Will man selbst gemachtes Apfelmus nicht direkt genießen, sondern eine Zeit lang aufbewahren, sollte man es Oekotest.de zufolge in noch heißem Zustand in ausgekochte Einmachgläser füllen. So bleibe es sogar mehrere Wochen lang frisch, heißt es in dem Beitrag. „Noch länger hält das Mus, wenn Sie die Gläser nach dem Einfüllen schließen, umdrehen, und in kochendem Wasser einkochen. Auf diese Weise bleibt das Apfelmus bis zu ein Jahr lang haltbar.“