Die Apfelsaison beginnt – welche Sorte ist Ihr Favorit?

Eine der wohl in der Küche am vielseitigsten einsetzbare Apfelsorte ist Boskop. Die saftig-säuerliche Frucht mit festem Fruchtfleisch eignet sich durch den hohen Fruchtzuckergehalt vor allem in leckeren Apfelkuchen-Variationen. Aber auch für Apfelstrudel oder als Bratapfel können Sie Boskop verwenden. © O. Diez/imageBROKER/Imago