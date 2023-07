Acht schnelle und einfache Pesto-Rezepte für jeden Geschmack

Von: Sandra Keck

Teilen

Pesto gibt es nicht nur in Grün und mit Basilikum, wie die Rezeptsammlung von Einfach Tasty beweist. (Symbolbild) © Imago/Pond5 & Canva.com

Der italienischen Küche verdanken wir neben Pizza und Pasta auch leckere, kalte Saucen namens Pesto. Dieser Artikel hat gleich acht leckere Rezepte im Gepäck.

Mehr zum Thema Von klassisch bis süß: Acht leckere Pesto-Rezepte, die nicht nur zu Pasta schmecken

In diesem Artikel finden Sie eine Vielzahl von leckeren Rezeptideen, die süße Klassiker mit einer kreativen Wendung vereinen. Entdecken Sie innovative Variationen des klassischen Pesto Genovese, bei denen der Geldbeutel geschont (ohne Pinienkerne) oder in der veganen Variante auch auf den Parmesankäse verzichtet wird. Diese einfallsreichen Rezeptideen bringen frischen Wind in Ihre Küche und lassen Ihre Geschmacksknospen vor Freude tanzen!

Sie werden überrascht sein, wie einfach es ist, traditionelle Rezepte mit neuen Zutaten aufzupeppen und dadurch eine ganz neue kulinarische Erfahrung zu erschaffen. Erfahren Sie mehr über die verlockenden Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten, wenn Sie Basilikum, Koriander, Zitronenschalen oder auch Minze in Ihren Pesto-Varianten verwenden, auf einfach-tasty.de. Tauchen Sie ein in die Welt der Aromen und lassen Sie sich von den kreativen Ideen inspirieren, die Ihre Gerichte zu wahren Gaumenfreuden machen!

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Sandra Keck sorgfältig überprüft.