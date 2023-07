34 Euro für eine Currywurst mit Getränk von Starkoch Nelson Müller auf Norderney

Von: Janine Napirca

Urlaub auf der Ostfriesischen Insel ist teuer – auch das neue Restaurant „Müllers auf Norderney“ von Fernsehkoch Nelson Müller glänzt mit stolzen Preisen.

Currywurst mit Pommes ist bei zahlreichen Menschen ein sehr beliebtes Gericht. Ob in der Kantine in der Mittagspause, dem Abendessen im Familienkreis oder nach einer durchzechten Partynacht – Currywurst geht eigentlich immer. Sogar auf der noblen Ferieninsel Norderney. Denn dort eröffnete Fernsehkoch Nelson Müller im Mai 2023 sein Restaurant „Müllers auf Norderney“. Auf der Speisekarte zu finden: der Klassiker Currywurst. Aus Kalbsfleisch, berlinerisch ohne Darm, mit hausgemachter Currysoße und dazu belgische Pommes mit ebenfalls hausgemachter Mayonnaise für den stolzen Preis von 17,50 Euro.

Bei den Preisen für die Gerichte haben wir uns an dem Niveau der Insel orientiert und finden sie daher völlig angemessen. Auf Norderney ist einfach alles teurer – Anlieferung, Lagerung, Personal.

Im Interview mit moin.de rechtfertigt der Starkoch die Preise in seinem neu eröffneten Restaurant auf der Ostfriesischen Insel in der Nordsee: „Bei den Preisen für die Gerichte haben wir uns an dem Niveau der Insel orientiert und finden sie daher völlig angemessen. Auf Norderney ist einfach alles teurer – Anlieferung, Lagerung, Personal.“ Wählen Sie zur Currywurst ein Glas MOËT Blanc Champagner zahlen Sie schon 34 Euro für das Essen. Wer auf Norderney Urlaub macht, kann sich das aber wohl leisten. Sie haben nun Lust auf Currywurst mit Pommes bekommen? Dann machen Sie die Soße für Ihre Leibspeise doch einfach mit nachfolgendem Rezept schnell selbst.

Rezept: Folgende Zutaten brauchen Sie für die selbstgemachte Currywurstsoße

Wie viel Geld wären Sie bereit, für eine Currywurst zu bezahlen? (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

2 Zwiebeln

1 EL Olivenöl

2 TL Tomatenmark

2 EL Wasser

500 ml Tomatenketchup

3 EL Balsamico

2 EL Honig

1 Spritzer Sojasoße

2 EL Currypulver

1 Prise Chili

1 Prise Pfeffer

Kennen Sie schon den selbsternannten Wurstfluencer Markus Grimm? Der ehemalige „Nu Pagadi“-Sänger veröffentlichte sein Geheimrezept für köstliche Currywurst-Sandwich-Toasts.

Zubereitung: So einfach und schnell machen Sie Ihre eigene Soße für die Currywurst

Schälen und schneiden Sie die Zwiebeln in Würfel. Geben Sie das Olivenöl in eine Pfanne und dünsten Sie die Zwiebeln an, bis sie glasig sind. Fügen Sie dann das Tomatenmark hinzu und löschen Sie mit dem Wasser ab. Stellen Sie den Herd auf mittlere Hitze. Es folgen das Tomatenketchup, der Balsamico und der Honig. Lassen Sie die Zutaten unter ständigem Rühren köcheln und fügen Sie die Sojasoße und die Gewürze hinzu. Fertig ist die selbstgemachte Soße für Ihre Currywurst.