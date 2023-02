30 amerikanische Essgewohnheiten, die Europäer:innen verwirrend finden

„Ich habe eine hohe Toleranz für amerikanisches Essen – aber dieses Gericht kann ich nicht ausstehen und ich verstehe nicht, warum es das überhaupt gibt.“

Wenn du schon ein wenig durch die Welt gereist bist, warst du wahrscheinlich auch schon fasziniert von den ungewöhnlichen kulinarischen Gewohnheiten in anderen Kulturen. Und was amerikanische Essgewohnheiten angeht, empfinden Reisende eine ganze Reihe von Emotionen – von fasziniert bis irritiert.



Ich habe mir die Antworten aus dem Subreddit r/askreddit und in der BuzzFeed Community durchgesehen und hier sind einige kulinarische Gewohnheiten der Amerikaner:innen, die für den Rest der Welt sehr verwirrend sind.

1. „Süßkartoffel- und Marshmallow-Auflauf mit braunem Zucker und Butter. Was zum …?!“

–u/98thRedBalloon



„Ich habe es nur im amerikanischen Fernsehen gesehen, also ist es vielleicht nicht echt, aber essen die Amerikaner tatsächlich Süßkartoffeln mit Marshmallows? Wird einem davon nicht schlecht?“



–u/deleted

2. „Ranch-Dressing. Es ist so übermächtig. Wollen die Amerikaner eigentlich auch den Salat schmecken, oder nur das Dressing?“

Amerikaner:innen ertränken ihren Salat im Ranch-Dressing © ezumeimages / agefotostock / Imago

–u/tigersmadeofpaper

3. „Meine europäische Familie und meine Freunde sind entsetzt über Maisgrütze aus dem amerikanischen Süden. Ich kann sie nicht einmal dazu bewegen, es einmal zu probieren.“

Südstaaten Maisgrütze © tornado98 / Panthermedia / Imago

–u/AsLittleThingsGo

4. „Schmelzkäse. Es gibt so viele wunderbare Käsesorten, warum sollte man dann so ein verarbeitetes unechtes Zeug essen?“

Und dieser ganze Plastikmüll … © Matthew Benoit / YAY Images / Imago

–u/Magic_Fred

„Dieser schreckliche, orangefarbene, plastikartige amerikanische Käse. Ich habe ein Jahr lang in Nordamerika gelebt und guten britischen Cheddar so sehr vermisst!“



–u/Gemzaaa

5. „Mehrere Leute aus Europa, die ich getroffen habe, waren erstaunt über die Beliebtheit von Root Beer in Amerika. Für sie schmeckte es wie Medizin.“

Manchmal kommt auch noch eine Kugel Eis obendrauf! © maxsol7 / Panthermedia / Imago

–u/PacSan300



„Brite hier. Ich habe Root Beer zum ersten Mal als Erwachsener probiert und ich glaube, dass man es schon mal als Kind getrunken haben muss, um es als Erwachsener zu mögen.“



–u/daisy70

6. „Nicht nur die ungewöhnliche Kombination von Erdnussbutter und Marmelade, sondern auch die schiere Menge an Erdnussbutter, die die Amerikaner:innen essen.“

Erdnussbutter überall … © Alex9500 / Panthermedia / Imago

–alext4e3fc38a7

7. „Sie lieben es, süßes und salziges Essen zu mischen, wie Honigschinken, Ananas auf Pizza, Maisbrot und Chili und so weiter … Ich lebe seit 17 Jahren in den USA, aber selbst nach all dieser Zeit verblüfft mich das immer noch.“

–u/just_dots

8. „Mein deutscher Schwager ist wegen des Konzepts des amerikanischen ‚All-you-can-eat‘-Buffets ausgerastet. Er meinte: ‚All das ... alles zu einem Preis? ALLES?‘ Er war so erstaunt darüber.“

Alles? © starush / YAY Images / Imago

–u/deleted

9. „Ich habe ein paar Typen aus der Schweiz auf einer Hausparty getroffen. Sie konnten nicht glauben, dass wir tatsächlich alle aus roten Plastikbechern trinken. Das hat sie umgehauen. Sie machten immer wieder Fotos und sagten: ‚Das ist ja wie in einem Film!‘“

Plastikbecher … © rawf8 / agefotostock / Imago

–u/united-king

10. „Die Tatsache, dass sie in allem Mayonnaise verwenden, außer für Pommes Frites (die einzig richtige Verwendung für Mayo!). Nehmt Butter, ihr Verrückten.“

Erneuert wird ein Salat ertränkt … © Ajafoto / Panthermedia / Imago

–u/Celeries

11. „Makkaroni und Käse aus der Packung. Mein Partner ist Schweizer und Mac & Cheese aus der Fertigpackung entsetzt ihn. Er konnte nicht glauben, dass ich mich darauf freute, Nudeln gemischt mit orangenem Pulver zu essen.“

Mac n‘ Cheese © Alex9500 / Panthermedia / Imago

–u/jamonjem

12. „Ananas auf Pizza. Es sollte kein Belag sein, den Leute bestellen können. Es ist wirklich ekelhaft.“

Hier scheiden sich die Geister. © monica-photo / Shotshop / Imago

–u/maryjanehorstman

13. „Für mich gibt es kein bestimmtes ‚amerikanisches‘ Essen, das ich komisch finde, sondern eher die Portionsgrößen. Ich bin Australierin und wurde dazu erzogen, alles was auf meinem Teller liegt aufzuessen.“

„Ich habe diese Mentalität mit in die USA gebracht und innerhalb eines Monats 5 kg zugenommen. Die Portionsgrößen sind obszön. Ich konnte dort kaum eine Mahlzeit beenden, ohne, dass mir schlecht wurde, weil ich zu viel gegessen hatte.“

–u/mrphasedance

„Ich bin viel rumgereist und ich habe gelernt, dass die USA der einzige Ort sind, an dem Essensreste in Kisten verpackt und am Ende der Mahlzeit ausgegeben werden. Das ist eine tolle Idee und ich bin auch dafür, kein Essen zu verschwenden. Es ist aber wirklich seltsam, drei Mahlzeiten auf einem Teller serviert zu bekommen, dann nur eine Portion im Restaurant zu essen und den Rest in einer Schachtel mitzunehmen. Wie wäre es, wenn sie einfach … die Portionen kleiner machen?“

–u/Goodhoodzine

14. „Deep-Dish-Pizza. Diese Kreation ist keine richtige Pizza. Sie so zu bezeichnen wäre respektlos gegenüber der italienischen Kultur, insbesondere gegenüber den Neapolitaner:innen. Deep-Dish ist völlig gegenteilig zu dem, was Pizza sein sollte.“

–u/emb2019

15. „Amerikanisches Brot. Ich habe sechs Monate lang in den USA gelebt. Kurz nach meinem Umzug kaufte ich einen Laib Brot und machte mir ein Sandwich. Zu meiner Überraschung war das Brot richtig süß. Ich erzählte meinen Mitbewohnern, dass ich aus Versehen ein Dessertbrot gekauft hatte, aber sie sagten mir, es wäre das normale Brot in den USA.“

Süß und salzig © YAY Images / Imago

–u/goldboldsold

16. Diese „Obstsalate“ aus dem Mittleren Westen der USA, bei denen die Hälfte der Zutaten aus Marshmallow-Fluff, Mini-Marshmallows, Götterspeise, Schlagsahne oder ähnlichem bestehen. Ich habe eine hohe Toleranz für amerikanisches Essen, aber diese Salate kann ich nicht ausstehen und ich verstehe nicht, warum es sie überhaupt gibt.“

–u/CecilPalmer

17. „Amerikanische Desserts. Ich habe drei Jahre lang in den USA gelebt, und die Menge an Zucker, die die Amerikaner in ihre Desserts kippen, ist unglaublich. Sie sind schön anzusehen, aber verflucht süß.“

Cupcakes zum amerikanischen Unabhängigkeitstag © Julia Cumes / Cavan Images / Imago

–u/Ililea

18. „Die gefühlte Besessenheit von allem, was frittiert ist, finde das beunruhigend. Es gibt ein paar Dinge, die hervorragend schmecken, wenn sie frittiert sind, aber wirklich alles in Teig zu packen und zu frittieren, erscheint mir … falsch.“

–u/MonolGaming

„Die Amerikaner:innen haben eine übermenschliche Fähigkeit, die es ihnen ermöglicht alles Mögliche zu frittieren. Als ich das erste Mal frittierte Butter sah, war ich sprachlos. Das ist einfach nur Fett, eingewickelt in Kohlenhydrate und dann frittiert. Ich sah auch frittierte Oreos, Jelly Beans und sogar Zuckerwürfel, die in Teig getaucht, frittiert und mit Schokolade übergossen wurden. Ich habe alles schamlos aufgegessen, also kann ich mir wohl kaum ein Urteil erlauben, oder?“

–u/blehbleh_no_1

19. „Süßigkeiten mit Minzgeschmack, wie York Peppermint Patties zum Beispiel. Ich lebe jetzt in Japan und die meisten Leute, die ich hier getroffen habe, hassen Dinge mit Minzgeschmack. Ich habe einem Freund sowas geschenkt und er sagte, es sei das Ekelhafteste, was er je gegessen hat und es würde schmecken, als würde man Zahnpasta essen.“

–u/tophmcmasterson

20. „Pumpkin Spice Lattes. Der, den ich probiert habe, schmeckte einfach nur wie sehr süßer Kaffee. Ich verstehe die amerikanische Begeisterung dafür nicht.“

Auch in Supermärkten gibt es ihn zu kaufen © Richard B. Levine / Imago

–u/TheDoorDoesntWork

21. „Ich kann mich mit all diesen seltsamen Fusionsgerichten nicht anfreunden, die in den USA so beliebt sind, wie zum Beispiel Burger mit frittierten Makkaroni und Käse als Buns, Sushi-Burritos, Taco-Pizza und so weiter …“

–u/hcheesegrater

22. „Diese teigigen Hot Dogs, die am Stiel serviert werden. Ich habe sie in Filmen gesehen, und sie sehen wirklich seltsam aus.“

Corn Dogs © Barbara Neveu / CHROMORANGE / Imago

–u/VeryThoughtfulName

23. „Ein Freund von mir brachte aus dem Urlaub eine Menge amerikanischer Süßigkeiten mit. Die Hershey‘s-Schokoladenküsse waren mit das Schlimmste, was ich je gegessen habe. Ich dachte, mir wird schlecht.“

Sie sehen aus wie Kekse mit einer Schokoladenmütze © Richard B. Levine / Levine-Roberts / Imago

–u/CiaranBAC

24. „Aufläufe, die mit „Cream-Off“-Fertigsuppen zubereitet werden. Grüner Bohnenauflauf, Thunfischauflauf, Pilzauflauf. Ich weiß, wie diese Campbell‘s-Suppen schmecken (die haben wir auch in England), aber die Vorstellung, sie als Zutat für ein Hauptgericht zu verwenden, lässt mich erschaudern. Was für eine Natriumbombe! Und wenn über diese Aufläufe dann noch zerstoßene Chips gestreut werden …“

–u/InquisitorVawn

25. „Die Art und Weise, wie jeder seinen Kaffee To-Go nimmt. Die italienische Mutter meines Partners kann es überhaupt nicht fassen, dass alle Leute mit Kaffee in der Hand herumlaufen. Die Amerikaner:innen sind die Einzigen, die ihren Kaffee nicht im Sitzen im Café genießen.“

„To-Go!“ © Miguel Partido / Westend61 / Imago

–u/flamants

26. „Die Menge an Zucker in amerikanischen Frühstücksflocken. Ich konnte nie erkennen, ob auf meinen Froot Loops eine Schimmelschicht ist, oder es fester Zucker ist.“

Spürst du den Karies vom Ansehen? © Newscast / Imago

–u/GnomeNipple

27. „Die Art, wie sie Apfelmus essen. Hier im Vereinigten Königreich würde man eine sehr kleine Portion davon mit etwas Schweinefleisch essen. Es ist nur eine Beilage. In den USA isst man eine ganze Schüssel voll und isst es Löffel für Löffel. Es ist wie ein Snack oder eine eigenständige Mahlzeit.“

Mhm Apfelmus … © YAY Images / Imago

–u/Mac4491

28. „Die Tatsache, dass ich in einem Diner für 12 Dollar ein Pfund Corned Beef Hash, drei große Pfannkuchen mit Butter und Ahornsirup, vier Rühreier mit Ketchup, sechs Streifen Speck, vier Würstchen und drei Stücke Toast bestellt habe und so viel Kaffee bekommen habe, wie ich wollte. Das war mein Frühstück, als ich die Staaten besucht habe. Ich liebe Amerika.“

–u/Robxxx

29. „Ein Freund besuchte mich aus Italien und wollte Krispy Kreme Donuts probieren. Er nahm einen Bissen und sagte: ‚Jetzt verstehe ich, warum Amerikaner fett sind!‘ Er wollte zweimal dorthin zurück, um mehr zu holen.“

Krispy Kreme Classic © ZUMA Press / Imago

–u/rekoja3189

30. „Die Cerealien-Auswahl. Mein Lieblingsdessert in den USA.“

Bekommst du jetzt auch Lust? © Cavan Images / Imago

–u/mydogcharliebear

Was verwirrt oder fasziniert dich am „amerikanischen“ Essen und an der Art, wie Amerikaner essen? Teile es gerne mit mir in den Kommentaren!

