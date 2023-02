Indiens Bestseller: Zwölf Gewürze mit ziemlich leckerem Gesundheits-Bonus

Von: Anna Heyers

Teilen

Die indische Küche gilt als vielseitig und gesund. Das liegt nicht nur an der Verwendung vieler frischer Zutaten, sondern auch an den Gewürzen. Und die können wir uns auch in die heimischen Kochtöpfe holen.

1 / 12 Kreuzkümmel gibt Gerichten eine wunderbar orientalische Note. Außerdem sollen die Samen, ob gemahlen oder ganz, beim Abnehmen unterstützen, Gelenkschmerzen und Verdauungsprobleme lindern, Entzündungen sowie Diabetes entgegenwirken. © Wirestock/Imago

2 / 12 Pfefferkörner gibt es in zahlreichen Farben. Einige sind milder, andere fruchtig, viele scharf. Die meisten enthalten aber zudem den Stoff Piperin, der die Produktion von Speichel und Magensäften anregt und außerdem die Fettverbrennung fördert. © dziewul/Imago

3 / 12 Safran ist nicht nur eines der teuersten Gewürze der Welt, sondern bietet noch dazu einen Gesundheits-Bonus. Die feinen Fäden sollen beispielsweise das Herz-Kreislauf-System stärken und auch Gedächtnis, Leber und Verdauung unterstützen. © Kavi Sanchez/Imago

4 / 12 In Chili ist Capsaicin enthalten. Das enthält (neben der Schärfe) auch einige Schutzstoffe für die Schleimhaut und kann sogar zur Behandlung von Magenbeschwerden eingesetzt werden. In Chilis ist außerdem eine gute Portion Vitamin C enthalten, das das Immunsystem unterstützt. Wer die scharfen Schoten täglich zu sich nimmt, kann seine Blutzucker- und Blutfettwerte verbessern sowie seine Stimmung heben. © vvoennyy/Imago

5 / 12 Kardamom (hier: grüner Kardamom) gehört zu den Ingwergewächsen und wie Safran zu den teuersten Gewürzen der Welt. Die Kapseln enthalten viele ätherische Öle, die wiederum antibakteriell und schleimlösend wirken können. Ebenfalls enthalten ist auch der Wirkstoff Gingerol – er fördert die Verdauung, kann bei Übelkeit helfen und Mundgeruch minimieren. © selensergen/Imago

6 / 12 Kurkuma, auch Gelbwurz genannt, wurde in den letzten Jahren immer beliebter. In der Wurzel ist Curcumin enthalten, das bei Krebs vorbeugend und bei Behandlungen unterstützend wirkt. Außerdem gilt Curcumin als stark entzündungshemmend und wird ebenfalls bei der Behandlung des metabolischen Syndroms eingesetzt. © Westend61/Imago

7 / 12 Koriander, als Samen und als Kraut, unterstützt die Entgiftung des Körpers. Außerdem enthält Koriander viel Eisen und kann damit bei Blutarmut helfen. Einige Menschen finden, dass das Kraut ein wenig seifig schmeckt, da es aber zudem auch den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel senkt, sollte man zwischendurch hier doch mal zugreifen. © CSP_sasimotophotos/Imago

8 / 12 Senf kennt man üblicherweise aus dem Glas im Kühlschrank. Aber schon die Römer haben die Senfsaat gemahlen, um mit Senfwickeln oder -bädern gegen Migräne, Arthrose oder Bronchitis vorzugehen. © rezkrr/Imago

9 / 12 Zugegeben, Asant ist in deutschen Küchen durchaus ungewöhnlich, wird aber wegen seiner verdauungsfördernden Eigenschaften gerne in Bohnengerichten verwendet – in gemahlener Form. Eigentlich ist Asant getrocknetes Pflanzenharz, kann aber auch bei Asthma unterstützen, sowie Keuchhusten lindern. © Roger Dixon/Imago

10 / 12 Bockshornklee ist ein klassisches Hausmittel. Früher wurde es stillenden Frauen gegeben, damit ihr Milchfluss angeregt wird. Bei Männern erhöhen die Samen den Testosteronspiegel leicht und bei Diabetikern hilft er, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Übrigens: Wer sich nicht ganz sicher ist, wie die Samen schmecken, sollte mal an der Käsetheke vorbeischauen. Es gibt Käsesorten mit Bockshornklee – lecker mit Tomaten auf Brot. © rezkrr/Imago

11 / 12 Ingwer ist der Allrounder im Gewürzregal und kann bei Übelkeit genauso eingesetzt werden wie bei Erkältungen. Wie auch beim Kardamom enthält er Gingerol und zusätzlich noch u. a. Vitamin C, Magnesium, Calcium, Kalium und Natrium. Tipp: Ein Ingwertee mit Zitrone und Honig tut nicht nur zur Erkältungszeit gut. © Achim Sass/Imago

12 / 12 Dass Knoblauch gesund sein soll, haben Sie bestimmt schon mal gehört. Seine Schwefelverbindungen Allicin und Ajoen wirken leicht blutverdünnend und senken zudem den Blutdruck etwas. Das wiederum kann vor Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Thrombosen schützen. Das Allicin hilft außerdem, Viren, Pilze und Bakterien zu bekämpfen. © nilswey/Imago

Gerade in der indischen Küche gibt es viele Gewürze, die die Verdauung anregen, das Immunsystem stärken oder vorbeugend bei bestimmten Krankheiten wirken können. Neben Ingwer, Kurkuma und Koriander gibt es noch zahlreiche weitere Gewürze, die man auch hierzulande in den meisten gut sortierten Supermärkten bekommt.

Sie geben den selbstgekochten Gerichten eine besondere Note und sorgen für eine echten Gesundheits-Boost. Also, ran an die Töpfe und einfach mal das nächste Rezept aufpeppen.