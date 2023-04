10 Geschenkideen für alle, die ihr Bier auch gerne vor vier trinken

Von: Sandra Keck

Wenn du eine:n Bierliebhaber:in in deinem Leben hast und nicht sicher bist, was du ihr/ihm schenken sollst, haben wir die perfekten Geschenkideen für dich!

Diese Geschenke rührt hartgesottene Biertrinker:innen auch nüchtern zu Freudentränen (Symbolbild). © Ales Munt / Canva.com

Der heutige Tag des Bieres, der in Deutschland jährlich am 23. April (dem Tag, an dem 1516 das Reinheitsgebot festgehalten wurde), gilt für den ein oder anderen aus deinem Freundeskreis als wichtigster Feiertag des Jahres? Gefühlt besteht diese eine Person aus Bier, die für ein kühles Blondes immer zu haben ist? Kommt uns bekannt vor. Wahrscheinlich wird der Hopfensmoothie nicht nur getrunken, sondern auch verkocht, wie beispielsweise zu einem deftigen Bratwurstgulasch mit Bier oder einer schnellen Bier-Käse-Suppe? Klingt wie der Bier-Himmel auf Erden. Für den nächsten Geburtstag haben wir hier die perfekten Geschenkideen für alle, die ihr Bier auch gerne vor vier trinken.

1. Perfekt für den Trinksport: Hantel Bierglas

Hier ist der Beweis: Bier trinken ist eben doch Sport (Symbolbild). © Winkee / Canva.com

Bier trinken ist eben auch Sport! Und mit diesem lustigen Hantel-Bierglas zeigst du allen, wer der stärkste Biertrinker weit und breit ist.

Eine vielversprechende Rezession: „Ideale Verbindung von Sport und Genuss“.

2. Der nachhaltige Kronkorkensammler als Magnetbaum ...

Deine Kronkorken sind doch viel zu schade für die Tonne ... (Symbolbild). © Griescha Bruev/HOPFENBLÜTE ®/Canva.com

Ein nachhaltiges Geschenk, was mehr kann als nur gut aussehen: Du kannst ihm nämlich beim Wachsen zusehen und das Bier um Bier. Egal ob als neues Deko-Element, Kronkorken-Sammelplatz oder als witziges Partyspiel - ein perfektes Geschenk für alle Bier-Liebhaber:innen.

3. ... in menschlicher Gestalt ...

Diese Holzfigur passt sicherlich gut auf deine Kronkorken auf (Symbolbild). © Ultramarinfoto/BierBerta®/Canva.com

Für alle, denen ein Baum zu langweilig ist, kann vielleicht dieser magnetische Kronkorkensammler namens „Berta“ Abhilfe schaffen.

4. ... oder in der Form einer Deutschlandkarte

So macht eine Tour durch Deutschland richtig Spaß (Symbolbild). © DreamCursor/Laublust/Canva.com

Das perfekte Geschenk für alle Geografie-Nerds. Einfach den Kronkorken aus der passenden Region in die entsprechende Lücke drücken und fertig. Bier trinken bildet eben doch ...

5. Mit dem wiederverwendbaren Bierkistenkühler hat warmes Bier keine Chance

Nie wieder warmes Bier, dank des wiederverwendbaren Bierkastenkühlers der Marke BierEx. © BierEx / Canva.com

Mit diesen wiederverwendbaren Bierkistenkühlpads hast du immer einen ganzen Kasten Bier griffbereit! Perfekt für Picknick, Grillen oder auf dem Campingplatz. Genial!

Zahlreiche 5-Sterne-Bewertungen bestätigen das, wie diese: „Über Nacht ins Gefrierfach, dann über die Flaschenhälse in der Kiste. Bei 20 x 0,5l oder 20 x 0,33l perfekter Sitz. Ware kann man empfehlen.“

6. BierSafe - kühler (und sicherer) Biergenuss, ohne Stromverbrauch

Safe und Kühlung in einem Produkt. Das perfekte Gadget für deine nächste Grillparty (Symbolbild). © BierSafe / Canva.com

So einen Bierkühler haben deine Freund:innen bestimmt nicht im Garten: Der BierSafe kann bis zu 12 Flaschen Bier halten und vergraben im Boden auch kühlen. Sorgt bestimmt für staunende Blicke, wenn du dein Bier einfach aus der Erde hervorzauberst.

Viele Nutzer:innen sind sich einig: „Sehr hochwertig verarbeitet und genau wie beschrieben. Ideal als Geschenk!“ oder „Kam gut an als Geschenk, der Kundenservice rund um den Versand war herausragend!“.

7. Cap Gun: Flaschenöffner und Bierdeckelpistole

Hände hoch! Dein Bier gehört nun mir (Symbolbild). © AivaToba / Canva.com

So wird das Öffnen von Bierflaschen zum kleinen Highlight! Die Cap Gun öffnet nicht nur Bierflaschen, sondern kann auch Kronkorken abfeuern. Da sie im Set erhältlich ist, kannst du deine Freund:innen direkt zu einem Duell herausfordern. Spielspaß garantiert!

Das sehen viele der über 2.500 Rezessionen auf Amazon auch, wie diese hier: „Hab dieses ‚Spielzeug‘ auf TikTok gesehen, sowohl mir als auch meinem Vater und meinem Nachbar hats gefallen. [...] Nach kurzem angucken und testen, ganz klar: Kein billig Zeug. Ein lustiges Tool für den Bierabend definitiv zum Weiterempfehlen.“

8. Perfekt für etwas Wellness: Bier-Badeset mit Quietscheente

So ein Bad in Bier, das gönn’ ich mir (Symboldbild). © Brubaker / Canva.com

Wem Biertrinken nicht genug ist, der wird sich bestimmt auch über die äußere Anwendung des Gerstensaftes erfreuen. Das praktische Geschenkset beinhaltet Schaumbad, Duschgel und Bodylotion, die u.a. aus Bierhefe und Hopfen „gebraut“ wurden und die Haut pflegen. Mein Highlight: die knallgelbe 🐣.

9. Man schütte einen Teil Bier in den/die Bäcker:in und einen in die Bierbrot-Backmischung ...

Bier kann man nicht nur trinken, sondern auch essen (Symbolbild). © Bread Company / danielmegias / Canva.com

Mit diesen Backmischungen kannst du dein Lieblingsbier nicht nur trinken, sondern auch essen. Einfach Backmischung mit etwas Bier vermengen, zu einem Brotlaib formen und backen. In 45 Minuten hältst du ein duftendes, saftiges Brot mit knuspriger Krume in deinen Händen. Sooo lecker!

Auch andere Käufer:innen sind begeistert: „Geschmacklich war es ein absolutes Erlebnis. Ich kann es nur empfehlen. Einfach klasse!“

10. Bei über 200 Rezepten hast du immer einen Grund mehr Bier zu kaufen: Bier Kochbuch

Dieses Kochbuch ist perfekt für alle, die von Bier nicht genug bekommen (Symbolbild). © Ars Vivendi / karandaev / Canva.com

Wer „Steaks beim Grillen mit Bier begießen, für den guten Geschmack“ schon als Kochen mit Bier sieht, wird staunen, was man mit Bier sonst noch so alles anstellen kann.

Eine vielversprechende Bewertung einer Amazon-Kundin: „Einige der Rezepte haben wir bereits nachgekocht, was auch sehr gut geschmeckt hat. Für Biergenießer oder einfach so als Geschenk ist das Buch wirklich super!“

Egal für welches Geschenk du dich entscheidest, alle unterstreichen die Liebe zum Gerstensaft und erfreuen die Beschenkten bestimmt. Prost!