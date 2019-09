"You - Du wirst mich lieben": Hat Netflix den Start der 2. Staffel verraten?

Stalker Joe hatte in Staffel 1 nicht viel Glück in der Liebe.

Hat Netflix da etwa ungewollt den Starttermin der 2. Staffel "You - Du wirst mich lieben" verraten? Wenn dem so ist, dann erscheinen die Folgen noch in diesem Jahr.

Mit seiner Stalker-Serie "You - Du wirst mich lieben" hat Netflix im letzten Jahr mal wieder viel von sich Reden gemacht. Trotz einiger kontroversen Diskussionen stand jedoch relativ schnell fest, dass es mit einer 2. Staffel weitergehen wird - und viele Fans fieberten auf einen Starttermin noch in diesem Jahr hin. Dem könnte tatsächlich so sein.

"You - Du wirst mich lieben": Hat Netflix versehentlich das Startdatum zur 2. Staffel geleaked?

Zumindest wenn man einem Facebook-Post des offiziellen Netflix-Accounts in den Niederlanden Glauben schenken mag. Darin berichteten die Betreiber, wie viele Nächte Fans noch schlafen müssten, bis bestimmte Serien wieder mit neuen Staffeln aufwarten würden. Darunter befand sich auch "You - Du wirst mich lieben" - mit 110 Nächten. Da der Beitrag am 11. September geteilt wurde, würde dies bedeuten, dass die 2. Staffel der Netflix-Serie am 30. Dezember erscheinen wird.

Der Post wurde kurz nach seinem Erscheinen wieder gelöscht - was viele Fans als Bestätigung sahen, dass in der Tat versehentlich die richtigen Termine veröffentlicht wurden. Allerdings klingen viele von ihnen auch unwahrscheinlich - allein weil der 30. Dezember ein Montag ist und Netflix neue Inhalte meist donnerstags oder freitags zur Verfügung stellt.

Auch interessant: "You - Du wirst mich lieben": Weibliche Hauptrolle neu besetzt - Netflix-Fans kennen sie.

Zudem hat Netflix mittlerweile offiziell zu dem Fauxpas Stellung genommen und erklärt, dass die Termine noch nicht final seien. Dem Online-Portal CBR erklärte ein Pressesprecher des Streaming-Dienstes: "Der Post wurde fälschlicherweise von Netflix-Accounts in den Niederlanden gemacht und nicht alle Informationen darin waren richtig bzw. final."

Das bedeutet: Der 30. Dezember ist womöglich nicht der Starttermin der 2. Staffel "You", allerdings dürfte er ungefähr in diesen Zeitraum fallen. Ein Erscheinungstermin Ende des Jahres wird somit immer wahrscheinlicher.

