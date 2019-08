PS5 und Xbox Scarlett: Diese Spiele hat EA für 2020 in der Mache

Noch vor der offiziellen Ankündigung der PS5 und Xbox Scarlett hat EA sich zu kommenden Titeln geäußert. Diese Spiele sind zum Launch der neuen Konsole möglich.

Noch immer steht die offizielle Ankündigung der Next-Gen Konsolen PS5 und Xbox Scarlett in den Sternen. Doch nicht nur Gamer sind gespannt, sondern auch die Spielepublisher. Unter ihnen Branchenriese Electronic Arts, der schon neue Titel für die kommenden Konsolen in der Mache hat. Dies geht aus einer aktuellen Konferenz zum neuesten Finanzbericht des Publishers hervor. An dieser Stelle hat sich Chief Financial Officer Blake Jorgensen ganz konkret zur PS5 und Xbox Scarlett geäußert.

PS5 und Xbox Scarlett: EA bringt beliebte Marken auf die Next-Gen-Konsolen

Jorgensen zufolge arbeite der Entwickler mit Hochdruck an bekannten Marken, um diese zum Start der fünften Konsolengeneration auf die Heimgeräte zu bringen. Unter anderem mit dabei: Kassenschlager "FIFA" und das vor allem auf dem amerikanischen Markt beliebte "Madden". Über weitere Titel, die im kommenden Jahr für die Next-Gen-Konsolen in Planung seien, verlor er dabei nur spärliche Worte. Auf ingame.de* erfahren Sie, welche weiteren Spiele Electronic Arts aktuell für die PlayStation 5 und Xbox One entwickelt und wann diese erscheinen.

