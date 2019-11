WhatsApp: Mit diesem Trick können User wichtige Nachrichten fetten

Der Messenger-Dienst WhatsApp entwickelt immer mehr neue Features. Nun ist es sogar möglich, Nachrichten zu löschen, fett oder kursiv zu schreiben. Wie das geht, lesen Sie im Artikel.

Bei WhatsApp Nachrichten löschen, Wörter fett oder kursiv schreiben und festlegen, wer in einer Gruppe Nachrichten schreiben darf: Einige versteckte Features des Messenger-Dienstes ermöglichen das sowohl für Android- als auch iOS-Smartphones.

So ist zum Beispiel die Start-Stopp-Funktion bei Sprachnachrichten ein nützliches Tool für alle Plaudertaschen, die gerne stundenlange Sprachnachrichten an ihre WhatsApp-Kontakte verschicken. Wer das Mikrofon-Zeichen auf dem Display dabei nicht die ganze Zeit lang gedrückt halten möchte, kann beim Start der Nachricht nach oben Wischen und das Mikrofon so fixieren, erklärt chip.de. Um die Sprachnachricht abzuschicken, muss man nur noch einmal klicken. Und diese drei geplanten Neuerungen klingen so, als könnten sie wirklich Zeit, Speicherplatz und Nerven sparen. Währenddessen packt ein Insider über WhatsApp aus und übt scharfe Kritik am Nachrichtendienst. Und auch eine neue Neuerung bei WhatsApp dürfte viele User eher weniger freuen.

Auch Nachrichten löschen ist in WhatsApp nun möglich

Haben Sie eine Nachricht versendet, die sie doch lieber wieder zurücknehmen würden? Das geht mittlerweile ebenfalls. Dafür muss man einfach dasGesendete mit einem langem Klick auswählen und dann auf löschen klicken. So enthält der Empfänger nur noch die Information, dass die Nachricht wieder gelöscht wurde. Das funktioniert übrigens nicht nur bei Text- sondern auch bei Sprachnachrichten, Bildern und Videos.

Auch für WhatsApp-Gruppen gibt es eine neue Einstellung, die besonders bei zahlreichen mitteilungsbedürftigen Gruppenmitgliedern von Vorteil sein dürfte: Es kann neuerdings festgelegt werden, dassnur noch Gruppenadministratoren Nachrichten versenden dürfen. Dafür geht man in den Gruppeneinstellungen auf „Nachrichten senden“ und wählt statt „Alle Teilnehmer“ einfach „Nur Admins“ aus. Unübersichtlichen und endlos langen Gruppen-Chats wird damit ein Riegel vorgeschoben.

Mit der Broadcast-Funktion den gleichen Text bei WhatsApp mehrmals versenden

Wollen Sie die gleiche Nachricht an mehrere WhatsApp-Nutzer verschicken, zum Beispiel um sie zu einer Party einzuladen, funktioniert das mit der Broadcast-Funktion. Diese befindet sich im WhatsApp-Menü oder in der Chatübersicht.

Um wichtige Informationen in eigenen Nachrichten hervorzuheben, können diese fett oder kursiv geschrieben werden. Dafür markiert man den jeweiligen Text, klickt auf formatieren und wählt die passende Schriftart aus. Man kann seinen Text dadurch übrigens auch durchstreichen.

Wer auf eine gelesene Nachricht nicht sofort antworten will, kann diese als ungelesen markieren. So ist sichergestellt, dass sie in der täglichen Nachrichtenflut nicht untergeht. Dafür muss man mit dem Finger länger auf dem jeweiligen Chat bleiben, sodass sich das Menü öffnet. Unter den drei Punkten gibt es die Funktion „Als ungelesen markieren“. Nun hat der Chat einen Punkt am rechten Rand.

Mit WhatsApp kann man nun auch GIFs versenden

Kurze Videos kommen als GIFs oft besser an - und sparen noch dazu ein bisschen Speicherplatz. Um ein GIF zu erstellen, müssen WhatsApp-User erst mit der Kamerafunktion des Messengers ein kurzes Video filmen. Vor dem Versenden können sie oben rechts das GIF-Symbol anklicken und die Kreation wird in ein in Dauerschleife laufendes Video umgewandelt.

Emoji-Fans müssen nun nicht mehr auf der Suche nach einem selten genutzten Smiley verzweifeln: Mit der WhatsApp-Emoji-Suche geht das künftig ganz fix. Dafür gibt es unten links im Emoji-Menü eine Lupe, bei der man durch das Eintippen passender Suchbegriffe den richtigen Smiley finden kann. Die Suchfunktion findet zudem auch vorinstallierte GIFs.

