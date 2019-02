WhatsApp: Pikantes Emoji bringt User zum Ausrasten

Beim Messenger WhatApp gibt es 2019 wieder brandneue Smileys. Doch dieses Emoji bringt die User zum Ausrasten.

Mountain View - Emojis gibt es wie Sand am Meer: Sportler, Essen, Symbole oder einfache Gesichtsausdrücke. Dennoch vermissen die User gelegentlich den ein oder anderen Smiley. Daher erfreuen WhatsApp und Co. ihre User jährlich mit neuen brandneuen Emojis. Der Kreativität der Entwickler sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Die Emojis im Laufe der Jahre

In den letzten Jahren gab es einige interessante Neuerungen in der Emoticon-Welt. Aus wenigen Smileys und Gesichtsausdrücken wurde auf WhatsApp ein buntes Emojiuniversum, in der sich verschiedene Hautfarben, Berufe und Symbole finden. Insgesamt gab es seit 2014 sechs große Erweiterungen. Nachdem zunächst die meisten Früchte eingeführt wurden, folgte 2015 die Veränderlichkeit der Hautfarbe. Seitdem können Nutzer die Hautfarbe an verschiedenste Hauttöne anpassen.

Ein Jahr später tauchten auf WhatsApp vermehrt weibliche Charaktere auf. Weitere gendergerechte Darstellungen folgten 2017. Nun waren neben kleinen Feuerwehrmännern und Polizisten auch Feuerwehrfrauen und Polizistinnen zu entdecken. Im letzten Jahr durften sich die Nutzer über die Einführung von verschiedenen Haarfarben freuen.

2019 kommen 230 neue Emojis

Auch im neuen Jahr dürfen sich WhatsApp-Nutzer auf neue spannende Emojis freuen. Im neuen Update werden 230 neue Symbole auf der Tastatur auftauchen. Neben neuen Hautfarben und Genderergänzungen gibt es auch einige komplett neue Smileys. Dazu gehören neue Tiere, wie das niedliche Faultier am Ast. Aber auch das wohl klassischste Symbol, das rote Herz, erhält ein Update. 2017 vervollständigten die Entwickler den Regenbogen mit dem orangen Herz. Dieses Jahr erscheint das Liebessymbol auch in weißer und brauner Farbe.

230 new emojis coming to phones in 2019 https://t.co/40lHKWeBFj pic.twitter.com/GKGJvS1dJf — Emojipedia (@Emojipedia) 5. Februar 2019

Gendergerechtigkeit steht in der Emoji-Welt seit einigen Jahren ganz oben in der Prioritätenliste. In diesem Jahr werden auch andere Bevölkerungsgruppen mit aufgenommen. Daher kündigt emojipedia genderneutrale Figuren an. Diese sollen, laut Aussage auf ihrem Blog, unter anderem Menschen repräsentieren, die sich nicht mit einem Geschlecht identifizieren. Zudem gibt es die Pärchen-Abbildungen nun in jeglichen Hautfarbenkombinationen. Als letzte große Änderung für WhatsApp und Co. werden Darstellungen von Menschen mit körperlichen Einschränkungen in die Auswahl aufgenommen.

Zweideutiger Emoji bringt die Nutzer zum Ausrasten

Ein neuer Emoji für WhatsApp wird auf Twitter wild diskutiert und bringt die Nutzer zum Ausrasten. Unzählige Kommentare bringen heiße Spekulationen zu den Bedeutungen des zweideutigen Emojis. Was soll die „pinching hand“, wie sie im Original genannt wird, darstellen? Die User haben eine Interpretationsmöglichkeit und sind sich einig. Das neue Handzeichen wird bald häufig für perverse Zwecke verwendet werden. Ein Nutzer kommentiert: „Einige von euch hübschen Frauen werden den neuen „Pinching hand“-Emoji lieben“.

Ein anderer Twitter-Nutzer spekuliert, dass der neue Emoji sicher als Antwort auf unerwünschte Penis-Bilder genutzt werden wird. „Das neue Emoji "Pinching Hand" wird die ultimative Antwort auf unangefragte Dick Pics“, bestätigt ein Anderer. (Ein unangefragtes Dick-Pic erschien auch in Okanogan am Himmel) Und eine Nutzerin spekuliert:

Wann können Nutzer den „Pinching Hand“ verwenden?

Die endgültige Emoji-Liste von WhatsApp wurde von dem Unicode-Konsortium bereits zum 5. März genehmigt. Die neuen Symbole, wie die „Pinching Hand“, werden in den folgenden Monaten in Updates eingebaut und tauchen anschließend auf WhatApp auf. Die Android User dürfen sich wohl bereits im August auf den zweideutigen Emoji freuen. Apple Nutzer müssen sich voraussichtlich bis Oktober oder November gedulden.