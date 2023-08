Unendliche Weiten: 5 Abenteuer für Space-Cowgirls und -boys

Bei „Everspace 2“ gibt es Raumschiffduelle aber auch Suchmissionen nach Ausrüstungsteilen. © Rockfish Games/dpa-tmn

Auf zu den Sternen! Diese fünf Videospiele laden zu stundenlangen Weltraum-Aufenthalten ein. Mit rasanten Raumschiffen und extraterrestrischer Action.

Berlin - Weltraumspiele faszinieren seit Jahrzehnten Videospieler und Videospielerinnen auf der ganzen Welt. Von rasanten Actionabenteuern über knifflige Wirtschaftssimulationen bis hin zu dramatischen Überlebenskämpfen auf fremden Planeten bieten diese fünf Games einen breiten Genre-Mix für Weltraumfans und alle, die es vielleicht werden wollen:

„Everspace 2“

Nach rund fünf Jahren Entwicklungszeit startet das Entwicklungsstudio Rockfish mit „Everspace 2“ zu einem rasanten Abenteuer ins All. Die Weltraumaction spielt geschickt mit der Lust auf spektakuläre Raumschiffduelle und der süchtig machenden Suche nach neuer Ausrüstung, die Spieler und Spielerinnen aus Rollenspielhits wie „Diablo“ kennen.

Hier einen Piraten jagen, dort eine feindliche Basis ausheben und dazwischen in die Raumbasis des Feindes schleichen: Neben dem reinen Actionspektakel bietet „Everspace 2“ ein abwechslungsreiches Missionsdesign und eine große Spielwelt zum Erkunden.

Laut Entwicklungsstudio gibt das Game rund 90 Spielstunden her. Die comicartig erzählte Story verschlingt rund ein Drittel der Spielzeit. Den Rest füllt Rockfish mit spannenden Nebenmissionen und vielen Möglichkeiten, um neue Raumschiffe zu kaufen und aufzurüsten.

Die Entwicklung von „Everspace 2“ zeigt auch die Vorteile einer sogenannten Early-Access-Testphase. Rund zwei Jahre war das Spiel in einer abgespeckten Version auf der Online-Vertriebsplattform Steam verfügbar. In dieser Zeit wurde es ständig erweitert und verbessert - bis zum jetzigen, nahezu perfekt ausgereiften Weltraumabenteuer. Weitere Inhaltsupdates sind geplant.

Spielenswert weil: Spektakuläre Effekte, rasante Weltraumduelle und ein abwechslungsreiches Missionsdesign machen aus „Everspace 2“ eines der besten Weltraumspiele des Jahres.

(„Everspace 2“, Rockfish Games für Windows. Konsolenversionen folgen. USK nicht geprüft.)

„X4 - Foundations“

Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten hat sich die Weltraumsimulation „X4 - Foundations“ zum umfangreichsten und besten Teil der „X“-Reihe entwickelt, die seit rund zwei Jahrzehnten durch die Videospielwelt düst. Das Entwicklerstudio Egosoft hat mit Liebe zum Detail einen anspruchsvollen Mix aus Weltraumaction und Wirtschaftssimulation geschaffen, der die Konkurrenz bei Spielumfang und Komplexität das Fürchten lehrt.

Die „X“-Reihe ist so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau des Genres. Weltraumkämpfe stehen gleichberechtigt neben einer cleveren Ökonomie-Simulation, in der Spieler und Spielerinnen vom kleinen Piratenjäger zum Wirtschaftsmagnaten aufsteigen können. Mit eigenen Weltraumbasen und Handelsflotten dürfen sich die Fans anspruchsvoller Weltraumsimulationen in einer riesigen Spielwelt richtig austoben.

Aber: „X4 - Foundations“ ist ein echter Zeitfresser. Steuerung und Spielprinzip sind jeweils komplex, wenn man sich aber reingefuchst hat, erwartet Spielende eines der größten Weltraumabenteuer der Computerspielewelt. Regelmäßige Updates wie das erst kürzlich erschienene „Kingdom's End“ erweitern es ständig mit neuen Inhalten.

Spielenswert weil: Legendär und gut gealtert. Fans anspruchsvoller Weltraumsimulationen treffen auf eine nahezu konkurrenzlose Space Opera.

(„X 4 - Foundations“, Egosoft für Windows, Linux. USK ab 12.)

„Star Wars Squadrons“

Wer kennt nicht die legendären Momente aus den „Star Wars“-Filmen, wenn sich Luke Skywalker & Co. im X-Wing auf den Todesstern und feindliche Sternenkreuzer stürzen? Mit „Star Wars Squadrons“ aus den Motive Studios dürfen sich die Fans selbst hinter den Steuerknüppel klemmen, um sich allein oder mit anderen Piloten und Pilotinnen spannenden Duelle im All zu liefern.

Wer will, darf sogar zur dunklen Seite der Macht wechseln. Nach Spielehits wie „X-Wing“ warten Star-Wars-Fans seit rund drei Jahrzehnten auf entsprechenden Nachschub für ihr Home-Office-Cockpit. „Star Wars Squadrons“ setzt ganz auf Action: den Gegner ins Fadenkreuz nehmen, mit gewagten Manövern ausweichen oder in aberwitziger Geschwindigkeit über eine Raumbasis jagen.

Am Steuer des X-Wings: In „Star Wars Squadrons“ warten Flugkampfduelle im Weltraum. Gerade für Fans der Filmserie ein Traum. © Lucasfilm Electronic Arts/dpa-tmn

Die Motive Studios drücken mit ihrer Weltraumaction genau die Knöpfe, die das Herz eines jeden „Star Wars“-Fans höherschlagen lässt. Da stört es kaum, dass die Story Nebensache ist. Was zählt, ist das Fluggefühl und das einzigartige „Star Wars“-Szenario.

Spielenswert weil: Hinter dem Steuerknüppel eines legendären X-Wing oder eines Tie-Fighters wird der Traum eines jeden „Star Wars“-Fans wahr. Spannend und spektakulär.

(„Star Wars Squadrons“, Motive Studios, Electronic Arts für Windows, PS4, Xbox One. USK ab 12.)

„No Man's Sky“

„No Man's Sky“ startete 2016 mit vielen Vorschusslorbeeren und wollte es allen Spielern und Spielerinnen recht machen: Weltraumabenteuer, Handelssimulation, Action-Abenteuer und Survival-Drama. Die Ernüchterung war groß, als sich die Versprechen als heiße Luft entpuppten. Mittlerweile ist das Spiel aber dank zahlreicher Erweiterungen zu einem der spannendsten Weltraumabenteuer geworden.

„X4 Foundations“ ist der bisher umfangreichste Teil der „X“-Serie und eine anspruchsvoll zu spielende Weltraumsimulation. © Egosoft/dpa-tmn

Im Jahr 2022 war es sogar zeitweise der Topseller auf Steam. In „No Man's Sky“ werden Spieler und Spielerinnen zur wagemutigen Raumpilotin oder zum Kolonisten ferner Planeten. Sie können andere Raumschiffe plündern und Ressourcen sammeln oder sich mit Raketenrucksack und Landfahrzeugen ganz auf die Erkundung der außerirdischen Fauna und Flora konzentrieren.

Praktisch, dass überall Ressourcen herumliegen, mit denen eine kleine Basis zum Schutz vor dem Klima gebaut werden kann. Doch Vorsicht: Rücksichtslose Abenteurer und Abenteurerinnen müssen sich vor den Gefahren dieser fremden Welten in Acht nehmen. Es gibt keine Missionen, sondern nur ein Spielziel: die Mitte der Galaxie erreichen.

Bei „No Mens Sky“ lässt sich auch die außerirdische Flora und Fauna erkunden - Ziel des Spiels: Die Mitte der Galaxie erreichen und dabei allerlei Gefahren durchstehen. © Hello Games/dpa-tmn

Wie die Spieler und Spielerinnen dahin kommen, bleibt ihnen überlassen. Bis es so weit ist, vergehen rund 40 Spielstunden. Wer mehr von diesem Universum sehen will, reist mindestens doppelt so lange von Planet zu Planet. Die zufällig generierte Spielwelt besteht aus 255 Galaxien und zahlreiche Planetentypen. Manchmal treffen die Piloten und Pilotinnen sogar auf Aliens, mit denen sie handeln können. Kurz: Mehr Weltraumabenteuer geht kaum.

Spielenswert weil: Nach Anlaufschwierigkeiten ist das ambitionierte Weltraumabenteuer endlich da, wo es schon immer hinwollte. Ein großes Spektakel, das Videospieler und Videospielerinnen nicht so schnell loslässt.

(„No Man's Sky“, Hello Games, Sony für Windows, PS4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch. USK ab 6.)

„Elite Dangerous“

Mit „Elite Dangerous“ von Frontier Developments feiert eine der legendärsten Videospielreihen ihr Comeback. In den 1980er Jahren zählte das Original „Elite“ zu den größten Zeitfressern der Computerspielszene. Spieler und Spielerinnen konnten durch den Weltraum reisen, Handel treiben oder feindliche Raumschiffe angreifen. „Elite Dangerous“ macht genau da weiter, wo das Original aufhörte.

Es inszeniert den bewährten Mix aus Actionspiel und Handelssimulation als spektakuläre Space Opera mit zeitgemäßer Grafik und umfangreicher Spielwelt. „Elite Dangerous“ ist ein Open-World-Spiel, in dem man im Solo-Modus oder als konkurrierende Fraktionen ein riesiges Universum mit 400 Milliarden Sternensystemen erkunden kann. Das Spielprinzip ist im Vergleich zum Original gleich geblieben: Handeln, kämpfen, Schiffe kaufen und ausrüsten.

„Elitedangerous“ ist ein Open-World-Spiel, in dem auch Missionen warten, die an die Aufgaben in Ego-Shootern erinnern. © Frontier/dpa-tmn

Seit einem der letzten Inhaltsupdates können Spieler und Spielerinnen auch auf Planeten landen und wie in einem Ego-Shooter Missionen erfüllen. „Elite Dangerous“ setzt trotz des Science-Fiction-Szenarios auf eine realistische Raumflugmechanik, die ein wenig Eingewöhnungszeit erfordert.

Wenn man diese Hürde genommen hat, eröffnet sich ein umfangreiches Weltraumabenteuer. Für Nachschub ist gesorgt: Neben der Möglichkeit, Planeten zu erkunden, gibt es durch Inhaltsupdates ständig neue Schiffe, Waffen und Ausrüstung. Leider gilt das nur für PC-Spieler. Die Weiterentwicklung der Konsolenversionen wurde inzwischen eingestellt.

Spielenswert weil: Alt, aber gut. „Elite Dangerous“ zeigt dank einer riesigen Spielwelt und eines unverwüstlichen Spielprinzips, dass es noch locker jede Sternenschlacht gewinnen kann.

(„Elite Dangerous“, Frontier Developments für Windows. USK ab 12.) dpa