"The Witcher": Erster Blick hinter die Kulissen der Netflix-Serie offenbart Aufregendes

Derzeit tauchen regelmäßig neue Bilder von den Dreharbeiten der Netflix-Serie "The Witcher" im Netz auf - diese laufen gerade auf Hochtouren. Nun gibt es auch ein Video.

Fotos sind das eine, aber wirkliches Videomaterial erfreut neugierige Fans noch viel mehr: Besonders die Dreharbeiten der neuen Netflix-Serie "The Witcher" ziehen große Aufmerksamkeit auf sich. Nun ist ein kurzer Clip aufgetaucht, der einen Blick hinter die Kulissen der Hexer-Serie zeigt.

Video offenbart interessantes Detail zur "Witcher"-Serie auf Netflix

Gepostet wurde dieser von dem Nutzer "gravemaster7" auf der Online-Plattform Reddit. Darauf sind zwar keine Darsteller geschweige denn eine richtige Szene zu sehen, an der gerade gearbeitet wird - doch ein Detail begeistert Fans: nämlich die Location. Bei dem Gemäuer handelt es sich um das Schloss Vajdahunyad in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Zu sehen sind zahlreiche Mitarbeiter der Filmcrew, die Kameras und dergleichen in der Nähe des Schlosses positionieren.

Die Reddit-Nutzer fragen sich nun, wofür die Location genutzt wird. Eine Vermutung lautet, dass das Schloss in der Serie Foltests Burg darstellen wird - allerdings ist dies nicht bestätigt.

Auf jeden Fall hat sich das Produktionsteam damit einen traumhaften Drehort geschnappt. Hier gibt es andere Ansichten des Schlosses:

In Budapest findet ein Großteil der Dreharbeiten zur "Witcher"-Serie statt. Doch auch auf den Kanarischen Inseln wurden einige Szenen gedreht: Vor Ort konnten Fans sogar ein Foto von Henry Cavill in Geralt-von-Riva-Montur knipsen.

