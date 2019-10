Apple startet teure Serien-Offensive - und sticht sogar "Game of Thrones" aus

"The Morning Show"

+ © dpa / Warren Toda Der Hollywoodstar spielt die egoistische Moderatorin Alex Levy in "The Morning Show". © dpa / Warren Toda

Apple will in der Serien-Landschaft Fuß fassen - und fährt teure Geschütze auf. "The Morning Show" soll alles Dagewesene sprengen - und "Game of Thrones" vom Thron stoßen.