"The Mandalorian" Trailer: "Game of Thrones"-Star wird zum Draufgänger in neuer "Star Wars"-Serie

Fans von "Star Wars" dürfen sich in wenigen Tagen auf die Serie "The Mandalorian" freuen - allerdings nur in den USA.

Abonnenten von Disney+ dürfen sich in wenigen Tagen über eine neue "Star Wars"-Serie freuen. Ein erster Trailer liefert einen Eindruck von "The Mandalorian".

Disney+ startet im November mit einer neuen "Star Wars"-Serie.

In Deutschland müssen Interessierte jedoch noch einige Monate auf "The Mandalorian" warten.

Ein Trailer zeigt bereits erste Szenen aus dem fulminanten "Star Wars"-Spektakel.

Am 19. Dezember erscheint "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" in den deutschen Kinos. Einen Monat davor kommen Abonnenten von Disney+ allerdings schon in den Geschmack einer weiteren Produktion aus dem Hause "Star Wars". Pünktlich zum Start des Streamingdienstes wird den Nutzern nämlich die neue Serie "The Mandalorian" zur Verfügung stehen. Ein erster Trailer zeigt bereits, worauf sich die Fans freuen können.

"The Mandalorian" startet noch im November, allerdings nicht in Deutschland

Da Disney+ in Deutschland vermutlich erst nächstes Jahr an den Start geht, müssen sich Interessierte hierzulande erst einmal etwas gedulden, bis sie "The Mandalorian" zu Gesicht bekommen. In den USA wird der Streamingdienst zusammen mit der Serie dagegen schon ab dem 12. November für einen günstigen Abo-Preis verfügbar sein - genauso wie viele weitere Disney-Inhalte.

Dank eines kurzen Trailers können sich "Star Wars"-Fans bereits einen ersten Eindruck verschaffen. Die Hauptrolle des Mandalorianers übernimmt übrigens ein bekanntes Gesicht aus der Erfolgsserie "Game of Thrones". Hinter dem Ganzkörperkostüm verbirgt sich nämlich Schauspieler Pedro Pascal, der in der HBO-Produktion als Oberyn Martell auftrat.

Darum geht es in der Serie "The Mandalorian"

Wo genau ist die Handlung von "The Mandalorian" im zeitlichen Kontext der gesamten "Star Wars"-Saga einzuordnen? Wie das Serien-Portal Serienjunkies erklärt, setzt die Serie mehrere Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" ein. Sie spielt allerdings noch bevor die Geschichte um Rey (Daisy Ridley) ab dem Film "Star Wars: Das Erwachen der Macht" ihren Lauf nimmt.

Im Fokus der Serie steht der Mandalorianer, der es als Kopfgeldjäger mit imperialen Soldaten aufnimmt. Pascal erhält dabei hochkarätige Unterstützung von den Schauspielern Ming-Na Wen ("Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D."), Gina Carano ("Deadpool"), Carl Weathers ("Rocky"-Filmreihe), Emily Swallow ("Supernatural"), Omid Abtahi ("American Gods"), Nick Nolte ("Graves", "Head Full of Honey") und Giancarlo Esposito ("Better Call Saul").

soa