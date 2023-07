Streaming-Dienste von Bibliotheken als günstige Alternative

Teilen

Filmgenuss auf dem Tablet: Die Quelle der Inhalte muss nicht immer Netflix und Co. sein. Auch öffentliche Bibliotheken unterhalten Streaming-Dienste. © Benjamin Nolte/dpa-tmn

Zehn Euro im Jahr statt im Monat: Örtliche Büchereien verleihen für wenig Geld Filme und Musik auch online. Es gibgt aber Abstriche zu machen.

Berlin - Streamingdienste öffentlicher Bibliotheken sind eine oft günstigere Alternative zu kommerziellen Anbietern. So kostet eine Bücherei-Mitgliedschaft in Berlin für einen Erwachsenen 10 Euro, in Hamburg 45 Euro pro Jahr. Bei Anbietern wie Netflix für Serien und Filme oder Audible für Hörbücher liegen allein die monatlichen Kosten fürs Abo höher. Darauf weist die Stiftung Warentest in ihrem Magazin hin („test“-Ausgabe 8/23).

Um in den Genuss auch von E-Books, Tages-, Wochen- und Fachpresse auch vom heimischen Sofa aus zu kommen, muss man aber oft erst noch mit dem Personalausweis zur Registrierung in die örtliche Bibliothek marschieren. Teils ist sie auch auf den entsprechenden Websites möglich. Dort steht, welche Services die Büchereien im einzelnen bieten.

2355 der 6799 öffentlichen Bibliotheken in Deutschland (Stand: 2021 laut „test“) nutzen zum Beispiel den zentralen Dienst „hil.onleihe.de“. Das Programm läuft auf PCs, Laptops, E-Book-Readern, Smartphones und Tablets. Ähnlich funktioniert das „Libby“-System, auf das manche Bibliotheken zugreifen.

Allerdings gibt es Abstriche zu machen. Verzichten müssen Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel auf exklusive Inhalte. Wenn es Serie XY sein soll, ist man in der Regel an einen Anbieter gebunden.

Begrenzte Lizenzen

Und es gibt ein Kuriosum zu vermelden: Die digitalen Medien können durch Ausleihe blockiert sein, berichtet „test“. Die Bibliotheken könnten nur so viele digitale Medien eines Titels verleihen wie sie Lizenzen besitzen. Zudem bieten kommerzielle Anbieter oft aktuellere Inhalte. dpa