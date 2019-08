3. Spin-Off: So geht es im Zombie-Universum von "The Walking Dead" weiter

"The Walking Dead", "Fear the Walking Dead" - und jetzt kommt noch ein drittes Spin-Off: Viel ist über die namenlose Serie noch nicht bekannt, doch nun packen die Macher aus.

Die Zombie-Apokalypse will einfach kein Ende nehmen: Die Untoten werden auch im dritten Ableger von "The Walking Dead" wieder den Menschen das Fürchten lehren. Nach "Fear the Walking Dead" soll die noch namenlose Serie den Zombie-Kosmos bereits im Frühjahr 2020 erweitern.

Drittes Spin-Off von "The Walking Dead": So geht es für fünf Jugendliche nach der Zombie-Apokalypse weiter

Und Hardcore-Fans bekommen jetzt schon einen ersten Vorgeschmack, worum es geht. So verrät ein erster Trailer, dass es sich wohl um die erste Generation Jugendlicher nach der Zombie-Apokalypse handeln wird. "Was wäre, wenn du in einer sicheren Welt aufwachsen würdest, und dich dann dazu entscheidest, sie zu verlassen – um die Wahrheit über dich selbst zu erfahren und wie die Welt wirklich ist", heißt es dazu kryptisch im Clip.

A new world of #TheWalkingDead is coming this Spring... pic.twitter.com/CQsY6fyCaf — The Walking Dead (@TheWalkingDead) July 30, 2019

Zudem können Fans einen ersten Blick auf die jungen Darsteller erhaschen, darunter Alexa Mansour, Aliyah Royale, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Annet Mahendru. Außerdem sind im Trailer abgestürzte Flugzeuge, jede Menge ekliger Zombies und hängender Leichen zu sehen - Gruselfaktor garantiert!

Trailer zeigt erste Grusel-Momente - "Sie kennen die Walker, wissen, wie sie sie töten müssen"

Das Besondere an der Serie sei laut "The Walking Dead"-Kreativdirektor Scott Gimple, dass die Kinder völlig unvorbereitet auf diese neue Welt treffen. "Sie kennen die Walker, wissen, wie sie sie töten müssen, haben es bisher aber noch nicht getan", so Gimple auf der Comic-Con in San Diego.

Der Grund dafür: Angeblich sollen die Kinder sicher "hinter Mauern" aufgewachsen sein. Am Ende müssten sich die Jugendlichen entscheiden - entweder sie kämpfen für das Gute oder werden selbst zu Schurken, schließt er.

