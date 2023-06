So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Überhitzung

Entspannter Tag am Strand? Handys und Tablets können unter der Sommersonne leiden - sie bleiben am besten in der Tasche oder werden abgedeckt. © Christin Klose/dpa-tmn

Bei sommerlichen Temperaturen darf das Handy am Strand und See nicht fehlen. Jedoch kann Hitze langfristig zu Schäden bei den Geräten führen. Wie kann man hier vorbeugen?

Haar bei München - Sommerzeit heißt Ferienzeit - für viele geht es wahlweise an den Badesee, auf den eigenen Balkon oder in den Strandurlaub. Hier sind Handys und Tablets natürlich oft dabei. Aber was viele vergessen: Bei Temperaturen von 30 Grad und mehr leiden die Geräte. Das Fachmagazin „connect“ gibt fünf Tipps, wie sich Smartphone und Co. vor der Sonne und entsprechenden Schäden schützen lassen.

Fünf Tipps für den Alltag:

1. Direktes Sonnenlicht vermeiden

Lassen Sie Ihre Geräte nicht in der Sonne liegen. Direkte Einstrahlung führt dazu, dass Smartphones und Tablets überhitzen und sich ausschalten. Um das zu verhindern, sollte man sie möglichst abdecken oder gleich in der Tasche lassen. Ein Vorteil: Das schützt zusätzlich vor Spritzwasser.

2. Vorsicht beim Laden in der Hitze

Akku leer? Mit dem Laden sollte man möglichst trotzdem warten, bis das Smartphone abgekühlt ist, da es beim Aufladen zusätzlich heiß werden kann. Beim Abkühlen ist es wichtig, nicht selbst nachzuhelfen, indem man es etwa an einen kühlen Ort wie den Kühlschrank legt.

3. Nicht hinter Glas oder im Auto liegen lassen

Handys und Tablets sollten nicht hinter Glas - zum Beispiel unter der Windschutzscheibe - liegen bleiben. Denn dort wird es besonders warm - Kunststoff kann schmelzen.

Im Auto sollten Handys und Tablet auch aus anderen Gründen nicht liegen bleiben. Denn selbst wenn der Parkplatz im Schatten liegt, können die Temperaturen im Auto auf 50 Grad und mehr steigen. Der Kofferraum bietet hier etwas Schutz, da es dort nicht ganz so warm wird.

4. Handyhüllen benutzen

Schützende Hüllen sind eine hilfreiche Vorsichtsmaßnahme, um das Leben der Geräte zu verlängern. Wichtig: Sie können zusätzlich vor Staub und Feuchtigkeit schützen, der direkten Sonneneinstrahlung sollten die Geräte aber auch mit Hülle nicht ausgesetzt werden.

5. Und wenn es schon zu spät ist...

Im Notfall hilft es, das Handy oder Tablet vorsichtshalber auszuschalten, um langfristige Schäden am Akku oder sogar einen Totalausfall zu vermeiden. dpa