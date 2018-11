Diese neue WhatsApp-Gruppenfunktion kann Ihnen richtig Ärger einbringen

Der Messaging-Dienst Whatsapp hat eine neue Funktion für Gruppen. Warum Sie mit dem neuen Feature richtig ins Klo greifen könnten, erfahren Sie hier.

Künftig können WhatsApp-User, die in Gruppen Nachrichten nur an einzelne Mitglieder versenden wollen, eine neue Funktion nutzen. Diese Funktion macht es möglich, dass die gesendete Nachricht nur den erreicht, der sie lesen soll - allen anderen Gruppenmitgliedern bleibt sie verborgen.

"Reply Privately": Neue WhatsApp-Funktion für Gruppen

Die neue Funktion befindet sich aktuell in der Beta-Version und trägt den Namen "Reply Privately". "Wie der Name vermuten lässt, können Sie auf eine in einer Gruppe empfangene Nachricht privat antworten", erklärt das Portal WABetaInfo.

Wer eine Nachricht in eine Gruppe schickt, der konnte sich bisher sicher sein, dass sie von jedem Gruppenmitglied gelesen werden kann. Wer versehentlich eine Nachricht an alle schickt, der konnte sie derzeit lediglich löschen. Damit war sie aber für alle Gruppenmitglieder nicht mehr sichtbar.

Lesen Sie hier: WhatsApp bringt endlich diese Neuerung - viele Nutzer gehen aber leer aus.

Mit der neuen Funktion wird sich das nun ändern: Das neue Feature soll es möglich machen, in Gruppen auch private Nachrichten an einzelne Personen zu senden. Wer hier versehentlich aber eine Nachricht öffentlich schickt, die nur für eine einzelne Person bestimmt war, der kann sich ganz schön in die Nesseln setzen. Es sollte also genau geprüft werden, ob die Nachricht auch wirklich privat ist, die Sie gerade privat an ein Gruppenmitglied senden wollen.

Aktuell handele es sich noch um eine Testversion, wie WABetaInfo berichtet, die Funktion sei also noch nicht live. Bislang ist das Feature nur in der Beta-Version der Android-App zu sehen. Ob sie es überhaupt schafft, auf alle Nutzer ausgerollt zu werden, bleibt abzuwarten.

Auch interessant: WhatsApp mit Gesichtserkennung? Diese krasse Neuerung soll bald kommen.

sca