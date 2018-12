Red Dead Online: Update 1.04 ist live! Gibt es krasse Veränderungen?

Rockstar stattet Red Dead Redemption 2 und die Open Beta zu Red Dead Online endlich mit einem Patch aus. Was genau optimiert wurde, erfahren Sie hier.

Sobald Patch Notes zu einem Spiel erscheinen, ist mit Veränderungen zu rechnen: Manchmal fallen diese immens aus - je nachdem, welche Inhalte hinzugefügt werden oder wie groß ein Fehler war, der behoben werden musste - und manche fallen kaum auf. Nun hat Rockstar Games für Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online das Update 1.04 zur Verfügung gestellt. Und dieses gehört eher in die zweite Kategorie.

Red Dead Redemption 2: Welche Veränderungen bringt das Update 1.04 mit sich?

Auf seiner Support-Seite hat Rockstar alle Details zu den Veränderungen aufgeschlüsselt. Diese beschäftigen sich hauptsächlich mit Fehlerbehebungen und bringen keine neuen Inhalte. In Red Dead Online wurden zum Beispiel folgende Updates durchgeführt:

Generelle Absturzprobleme wurden verbessert.

wurden verbessert. Ein Problem, bei dem Spieler nach der Mission "Love and Honor" das Haus nicht verlassen konnten , wurde behoben.

, wurde behoben. Ein Problem, bei dem Spieler nicht in der Lage waren, mehr als 90 Prozent in der Red Dead Online Beta zu laden, solange sie sich nicht im Story-Modus befanden, wurde ausgebessert.

Auch interessant: Krasser Tipp! So verdienen Gamer in Red Dead Online 300 Dollar in der Stunde.

Das besserte Rockstar in Red Dead Redemption 2 aus

Außerdem knöpfte sich Rockstar ein paar Bugs in der Red Dead Redemption 2-Kampagne vor:

Ein Problem, bei dem Spieler den Zugriff auf all ihre Waffen und Ausrüstung verlieren konnten , wenn sie in Guarma die Wiederholung einer Mission spielen, wurde behoben.

, wenn sie in Guarma die Wiederholung einer Mission spielen, wurde behoben. Ein Problem, bei dem Spieler einen Autosave direkt nach der Mission "Country Pursuits" nicht komplett laden konnten.

Weitere kleine Fehlerbehebungen in Red Dead Redemption 2 und der Open Beta zu Red Dead Online können Sie auf der Website nachlesen.

Lesen Sie auch: Dieses Phänomen spaltet die Red Dead Online-Gemeinde.