Wirbel um "Game of Thrones"-Star offenbart unverhofft Details zu Staffel 8

Aufgrund eines Rechtsstreits mit seiner Ex-Managerin musste ein "Game of Thrones"-Star seine Gehälter offenlegen - diese geben Details zu Staffel 8 preis.

Die Sicherheitsvorkehrungen, die der Sender HBO für die finale Staffel von "Game of Thrones" vorgenommen hat, haben dafür gesorgt, dass so gut wie nichts über die letzten Folgen bekannt ist - ganz im Gegenteil zu Staffel 7, die zu großen Teilen im Internet geleakt wurde.

Doch ausgerechnet ein Zwist zwischen Nikolaj Coster-Waldau und seiner Ex-Managerin Jill Littman fördert ein paar Details zutage. Diese fordert wegen Vertragsbruches rund zwei Millionen Dollar von dem Schauspieler.

+++ Achtung: Folgender Absatz könnte Spoiler zu "Game of Thrones" beinhalten +++

"Game of Thrones": Das verraten Coster-Waldaus Einnahmen über die achte Staffel

Bei den Informationen handelt es sich zwar um keine Details zur Handlung, trotzdem sorgen sie nun für genügend Spekulationen im Netz. Aufgrund des Rechtsstreits musste der Jaime Lannister-Darsteller nämlich alle seine Einnahmen aus "Game of Thrones" darlegen - daraus wurde ersichtlich, dass er für jede Folge der 8. Staffel - und zwar alle sechs an der Zahl - jeweils 1.066.667 Dollar erhalten hat.

Daraus schließt das Online-Portal Harpers Bazaar, dass Jaime Lannister in allen Folgen der kommenden Staffel "Game of Thrones" zu sehen sein wird. Dies widerspricht bisherigen Berichten des Hollywood Reporter, der erklärte, der Darsteller würde nur in vier Folgen auftauchen - weshalb viele Fans auf einen frühen Tod seiner Serienfigur spekulierten.

Die Verwirrung ist womöglich aufgekommen, weil in der Auflistung von Coster-Waldaus Einnahmen zunächst nur vier Folgen genannt werden - weiter unten sind allerdings Zahlungen für zwei weitere Folgen der achten Staffel vermerkt.

"Game of Thrones"-Rechtsstreit: Was bedeutet das für Jaime Lannister?

Das Verfahren hat zumindest bestätigt, dass Jaime in allen Folgen der letzten Staffel zu sehen ist -was allerdings nicht bedeutet, dass er die Serie auch überlebt. Theoretisch könnte er auch schon früher sterben und später in Rückblicken auftauchen. Für Fans der Figur ist es jedoch erfreulich zu hören, dass noch viel von ihm zu sehen sein wird.

Auch interessant: So findet Nikolaj Coster-Waldau das Ende von "Game of Thrones".

Das ist der Trailer zu "Game of Thrones" Staffel 7

Lesen Sie weiter: Endlich! HBO zeigt erstes Bildmaterial aus Staffel 8 von "Game of Thrones".

fk