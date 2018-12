Endlich: Diese Serien laufen ab Januar bei Amazon Prime Video

Die beste Zeit für Binge Watching: Im Januar lockt das Sofa und das neue Angebot von Streaming-Diensten wie Amazon Prime Video. Was uns im neuen Jahr erwartet.

Wer sich bereits durch alle Serien auf Amazon Prime geguckt hat, kann sich aufs neue Jahr freuen. Ab Januar warten bereits neue Serien beziehungsweise neue Staffeln auf die Fanbase von "The Exorcist", "My name is Earl", "Pastewka" und Co.

Überblick: Alle Serien- und Staffel-Starts im Januar 2019

Diese Serien können Kunden von Amazon Prime dem Portal kino.de zufolge ab Januar kostenlos streamen:

ab 1. Januar 2019: "The Exorcist" Staffel 2

ab 11. Januar 2019: "The Romanoffs" Staffel 1

ab 13. Januar 2019: "My Name is Earl" Staffeln 1 bis 4

ab 16. Januar 2019: "DC’s Legends of Tomorrow" Staffel 3

ab 25. Januar 2019: "Pastewka" Staffel 9

ab 26. Januar 2019: "This is Us" Staffel 2

Wann kommt die zweite Staffel der Serie "Dark"? Diese Nachricht wird Fans verärgern.

Serien auf Amazon Prime Video zum Kaufen und Leihen

zum Kaufen verfügbar ab 04.01.: "The Blacklist" Staffel 6

zum Kaufen verfügbar ab 10.01.: "Outlander" Staffel 4

Superhelden-Kino: Nimmt es "Venom" im nächsten Teil mit seinem Erzfeind auf?

jg