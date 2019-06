Nicht nur für Sommer-Muffel: Die besten neuen Juli-Serien bei Netflix

Ende Gelände: Die letzte Staffel von Orange Is The New Black läuft im Juli auf Netflix an.

Lieber Rollos runter, als in der Hitze brüten: Die neuen Juli-Serien lassen euch die brutale Hitzewelle schadlos überstehen. Die besten haben wir hier.

Von wegen Sommerloch: Netflix versorgt die Fangemeinde auch in den heißen Monaten mit neuen Serien und Staffeln. So hat der Streaming-Dienst kürzlich sein Programm für Juli 2019 veröffentlicht - inklusive ein paar sehr vielversprechender neuer Staffeln!

Abschied von Stranger Things im Juli auf Netflix

Der Startschuss fällt am 4. Juli: Dann beginnt die dritte Staffel der "Mystery-Serie Stranger Things" und versetzt uns zurück in den Sommer 1985. Doch diese Fortsetzung soll nicht das einzige Serien-Highlight im Juli bleiben: Mit der siebten und letzten Staffel von "Orange Is the New Black", die am 26. Juli auf Netflix anläuft, heißt es für die Fans der Serie Abschied nehmen von Piper Chapman, Alex Vause und Sam Healy, wie unter anderem PCGames berichtete.

Weitere Netflix-Serien im Juli 2019 mit Suchtfaktor

Haus des Geldes, Teil 3 ab 19. Juli

Suits, Staffel 7 ab 12. Juli

Queer Eye, Staffel 4 ab 19. Juli

Workin' Moms, Staffel 2 ab 25. Juli

Another Life ab 25. Juli 2019

Der Geist von Sultanpore ab 19. Juli 2019

jg