Netflix im September 2018: Neue Serien und Filme im Angebot

Netflix bietet auch im September neue Serien, Staffeln und Filme auf seiner Plattform an. Hier finden Sie die aktuellen Streaming-Angebote für den September 2018.

München - Was ist neu bei Netflix im Programm? Unsere Übersicht zeigt neue Filme, Serien und Dokumentationen, die Netflix im September 2018 anbietet - unter anderem Film-Hits wie „Rogue One - A Star Wars Story“ mit Felicity Jones, „Elysium“ mit Matt Damon sowie die zweite Staffel von „Marvel‘s Iron Fist“.

Das Streaming-Portal aus den USA ist längst auch in Deutschland beliebt geworden. Seit 2007 ist Netflix im Video-on-Demand-Geschäft und zählt seit einigen Jahren zu den größten Streaming-Anbietern weltweit. Im März 2018 hatte Netflix weltweit 125 Millionen Abonnenten.

Bis 2010 war das Unternehmen nur in den Vereinigten Staaten verfügbar, kurz darauf folgte die Expansion nach Kanada, Lateinamerika und in die Karibik. Allein in den USA hat Netflix - Stand 2016 - 47 Millionen Abonnenten und damit mehr Zuschauer als jeder einzelne Fernsehsender in den Vereinigten Staaten. Mit Ausnahme von Syrien, Nordkorea, der Volksrepublik China und der Krim ist Netflix in jedem Land weltweit verfügbar.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 1. September 2018

- Ananas Express

Als dem dauerbekifften Dale mitten in der Nacht der Stoff ausgeht, macht er sich auf den Weg zu seinem Dealer Saul. Der hat was ganz Besonderes für ihn parat: eine Neuzüchtung namens „Ananas Express“. Doch ehe Dale in den Genuss kommt, wird er zufällig Zeuge eines Mafia-Mordes, in den eine korrupte Polizistin und der städtische Drogenboss verwickelt sind.

Bei seiner panischen Flucht lässt er dummerweise einen Joint mit Ananas Express am Tatort zurück, was ihn und seinen Dealer ganz oben auf die Abschussliste der Gangster bringt. Auf der wilden Flucht vor dem Mob wird den beiden Kiffern schnell klar, dass sie nicht an Gras-bedingter Paranoia leiden, sondern wahrlich Grund zur Sorge um ihr Leben haben.

- Idiocracy

Das Pentagon sucht Versuchskaninchen für ein brandneues Projekt: Um das Talent der Soldaten in Friedenszeiten nicht vor die Hunde gehen zu lassen, sollen diese künstlich eingefroren und bei Bedarf geweckt werden. Erst einmal probieren es die Verantwortlichen aber mit dem einfach gestrickten Verlierertypen Joe Bowers und der Prostituierten Rita, die prompt vergessen werden und erst im Jahr 2505 wieder aufwachen. Und in dieser Zukunft sind ausgerechnet diese beiden die intelligentesten Menschen auf der Erde.

- Elysium

Wir schreiben das Jahr 2159. Die Welt ist zu einer einzigen gigantischen Müllhalde verkommen. Während die 99 % der Bevölkerung in den Ruinen der Vergangenheit hausen, hat das eine Prozent der Privilegierten der Erde den Rücken gekehrt und die idyllische Raumstation Elysium bezogen. Da es den Menschen hier an nichts mangelt und sie über Technologien zum Lebenserhalt verfügen ist ein Platz auf Elysium heiß begehrt.

Somit sind die Einwanderungsrichtlinien besonders strikt, und Secretary Rhodes wacht über deren Einhaltung mit rigider Hand. Sollte doch jemand dagegen verstoßen, ruft dies den Söldner Kruger auf den Plan, der in den Slums auf seine Einsätze wartet. Hier unten lebt auch Max, der eines Tages durch einen Arbeitsunfall eine letale Strahlendosis erhält. Ihm bleiben nur noch fünf Tage zu leben, und die rettende medizinische Versorgung gibt es nur auf Elysium. In seiner Verzweiflung lässt sich Max auf eine gefährliche Mission ein.

- Ich und Earl und das Mädchen

Für den siebzehnjährigen Greg Gaines ist jede Art von Geselligkeit ein lästiges Übel, von dem er sich längst, soweit es geht, verabschiedet hat. Die einzige Ausnahme stellen Treffen mit seinem Kumpel Earl dar, mit dem er einer gemeinsamen Leidenschaft frönt: Sie drehen als Hommage an ihre Lieblingswerke Kurzfilme. Während Greg es eigentlich so unsichtbar wie möglich durch die High School schaffen will, ist seine Mutter anderer Meinung.

Sie drängt ihn dazu, Zeit mit seiner Mitschülerin Rachel zu verbringen, bei der kürzlich Leukämie diagnostiziert wurde. Zunächst sind weder er noch Rachel von der Einmischung begeistert, die auch fürchtet, dass Greg sie nur aus Mitleid besucht. Doch als Greg klarstellt, dass er nur auf das Drängen seiner Mutter hin da ist, ist der Weg frei für eine sich langsam anbahnende Freundschaft, die das Leben von beiden verändern soll.

- Hitman: Agent 47

Der wortkarge, glatzköpfige Mann ist ein namensloser Auftragskiller, ein Hitman. Agent 47 wird er deshalb genannt, weil das die letzten zwei Zahlen des Barcodes sind, die er als Tätowierung hinten auf seinem Kopf trägt. Die Markierung kennzeichnet ihn als einen der genetisch veränderten Auftragsmörder, die zur absoluten Elite auf ihrem Gebiet gehören. Sein neuster Auftrag setzt Agent 47 auf eine junge Frau namens Katia van Dees an, die auf der Flucht ist. Anstatt sauber über die Bühne zu gehen, entpuppt sich die Mission jedoch als äußerst schwierig. Der sonst so routinierte Hitman wird mit Enthüllungen bezüglich seiner Vergangenheit konfrontiert, die mit seinem Opfer in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Auf einmal gerät er selbst in Gefahr und muss sich gegen Gegner wie den gefährlichen John Smith zur Wehr setzen.

- Ein Mann namens Ove

So einen Nachbarn wie Ove kennt jeder: Schlecht gelaunt, grantig, in die Jahre gekommen. Einer der jeden Morgen seine Kontrollrunde in der Reihenhaussiedlung macht, Falschparker aufschreibt und Mülltonnen auf korrekte Mülltrennung überprüft. Aber hinter seinem Gegrummel verbergen sich ein großes Herz und eine berührende Geschichte. Seit Oves geliebte Frau Sonja gestorben ist, sieht er keinen Sinn mehr im Leben und trifft praktische Vorbereitungen zum Sterben. Doch dann zieht im Reihenhaus nebenan eine junge Familie ein, die als Erstes mal Oves Briefkasten umnietet...

- Pain & Gain

Daniel Lugo und Adrian Doorbal sind Personal Trainer aus Leidenschaft. Doch leider entspricht die Zahl der Dollars auf ihrem Bankkonto nicht annähernd der Anzahl der Schweißperlen auf ihren stählernen Körpern, und damit soll jetzt Schluss sein. Gemeinsam mit Pump-Kumpel Adrian und Ex-Knacki Paul Doyle schaffen sie es, den mit Goldkettchen behängten Selfmade-Millionär Victor Kershaw zu entführen, zur Strecke zu bringen und mit seinen Millionen ihren American Dream zu leben. Doch das schillernde Partyleben der Sun Gym-Gang hat bald ein Ende: Ihr tot geglaubtes Opfer Kershaw hat ihnen den Privatermittler Ed Du Bois auf den Hals gehetzt und schwört Rache. Aber so schnell geben die drei Testosteron-Pakete nicht auf, und eine knallharte Jagd beginnt.

- White House Down

Dem Washingtoner Polizisten John Cale wurde gerade sein Traumjob verwehrt, für den Secret Service als Personenschützer von Präsident James Sawyer zu arbeiten. Weil er seiner kleinen Tochter die schlechte Nachricht schonend beibringen will, nimmt er sie mit zu einer Besichtigungstour durch das Weiße Haus. Doch plötzlich wird der gesamte Gebäudekomplex von einer schwer bewaffneten paramilitärischen Gruppe gestürmt und besetzt. Während die Regierung ins Chaos stürzt und allen die Zeit davonläuft, liegt es an Cale, den Präsidenten, seine Tochter und das Land zu retten.

- Kindsköpfe

Fünf alte Freunde und ehemalige Sportkameraden treffen sich nach vielen Jahren wieder, um ihrem verstorbenen Basketball-Trainer aus Kindheitstagen die letzte Ehre zu erweisen. Zusammen mit ihren Ehefrauen und Kindern verbringen sie das lange Feiertagswochenende rund um den 4. Juli in einem Haus am See, wo sie vor langer Zeit einmal ihre Meisterschaft gefeiert haben. Die Freunde versuchen, da anzuknüpfen, wo sie damals aufgehört haben, und stellen fest, dass Älterwerden nicht automatisch auch Erwachsenwerden bedeutet.

- Kindsköpfe 2

Lenny, Kurt und Eric sind wieder da. War es damals der tragische Todesfall des geliebten Trainers Bobby und die anschließende Trauerfeier unter guten Freunden, so ist es nun Lenny, der alle zusammen trommelt. Lenny, Roxanne und die Kinder sind in die Kleinstadt zurückgezogen, in der er und seine Freunde aufgewachsen sind – wieder ein Grund mehr in alten Erinnerungen zu schwelgen. Aber nicht die Kinder bekommen von den Eltern wertvolle Lektionen erteilt. Ganz im Gegenteil: Die Eltern lernen eine Menge von ihrem Nachwuchs und das an einem Tag, der für viele Kinder voller Überraschungen steckt – der letzte Schultag. Da stehen Spaß, Freude und allerlei Dummheiten ganz oben auf der Tagesordnung.

- Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen

Nachdem seine neueste Kreation versehentlich das Stadtzentrum zerstört undanschließend Richtung Himmel schießt, fürchtet Flint Lockwood zunächst, dass seine Erfinderkarriere hiermit beendet sei. Doch dann geschieht das Unglaubliche: Es regnet köstliche Cheeseburger - seine Maschine funktioniert! Aber die Menschen können von den Leckereien einfach nicht genug bekommen, bis der Apparat durchdreht und gigantische Spaghetti-Tornados mit riesigen Fleischbällchen auf die Erde loslässt. Mit Hilfe der Wetterreporterin Sam Sparks und seinem Assistenten Steve, einem sprechenden Affen, muss Flint eine Möglichkeit finden, die wildgewordene Maschine abzuschalten, bevor die Welt unter den megagroßen Fleischklößen begraben wird.

- Die Mumie

Um der sicheren Hinrichtung in einem ägyptischen Gefängnis zu entgehen, stimmt der Abenteurer und Fremdenlegionär Rick O'Connell 1923 zu, ein Forscherteam nach Hamunaptra, der mitten in der Wüste gelegenen berüchtigten Stadt der Toten, zu führen. Dort soll sich ein legendärer Schatz befinden, der Glücksritter wie Archäologen gleichermaßen anzieht. Bewacht werden die Reichtümer aber von einer Mumie, in der der Hohepriester Imhotep, die Inkarnation des Bösen, steckt.

- Die Mumie kehrt zurück

Die Überreste von Imhotep und Anck-su-Numam werden nach London in ein Museum gebracht. Dort verweilen sie auch für zehn Jahre, und in der Zwischenzeit ziehen Rick und Evelyn ihren kleinen Jungen auf. Doch dann erwacht Anck-su-Numam aus ihrer Ruhe, denn sie ist hinter dem Kleinen her. Er soll der Schlüssel für die Wiedergeburt der ägyptischen Göttin Isis sein.

- Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers

Einige Jahre sind vergangen, der zweite Weltkrieg ist gerade vorüber und eine letzte Mission für die britische Regierung führt das Archäologen-Ehepaar Rick und Evelyn O’Connell nach Shanghai und mitten hinein in eine politische Verschwörung, während zur gleichen Zeit ihr mittlerweile erwachsener Sohn Alex bei Ausgrabungen ebenfalls in China auf das Grab des Drachkaisers stößt. Der Legende nach wurden der Furcht erregende Herrscher und seine Armee vor über 2000 Jahren von einer Zauberin mit einem Fluch belegt und in Terrakotta verwandelt. Um China zurückzuerobern, sollen sie offenbar wiedererweckt werden, und nur die O’Connells und ihr alter Freund Jonathan stehen zwischen dem Drachenkaiser und einem neuen Zeitalter des Schreckens.

- Hostel 3

Die Freunde Carter, Mike und Justin feiern in Las Vegas mit Kumpel Scott dessen Junggesellenabschied. Besonders Mike geht richtig ab und verschwindet im Laufe des Abends mit einer unbekannten Dame. Bis in die Morgenstunden fehlt von ihm jede Spur, bis er sich mit einer SMS bei seinen Freunden meldet, damit diese ihn abholen. Doch statt zu Mike geraten die drei prompt in die Fänge des legendären „Elite Hunting Clubs“. Und wie es sich für Las Vegas gehört wird hier gewettet – und zwar auf die Leben der vier Partyhengste.

- 3 Türken und ein Baby

Die drei Brüder Celal, Sami und Mesut leben mit über Dreißig noch immer zusammen in der Frankfurter Wohnung ihrer Eltern, könnten jedoch unterschiedlicher kaum sein: Während Frauenheld Celal immer noch versucht, über die Trennung von seiner Ex-Freundin Anna hinwegzukommen, hat der cholerische Sami überhaupt kein Glück in der Liebe und versaut sich jedes Date mit seinen unkontrollierten Wutattacken.

Indes wartet der jüngste Bruder, Mesut, immer noch auf seinen erhofften Durchbruch als Musiker. Zu allem Überfluss läuft auch ihr geerbtes Brautmodengeschäft richtig mies und steht kurz vor der Schließung. Als sie sich dann auch noch um Annas Baby kümmern sollen, weil diese nach einem Unfall im Krankenhaus liegt, stürzt das Leben der Brüder völlig ins Chaos – doch dann stellen sie fest, dass so ein Baby auch ein Segen sein kann, denn das kleine Mädchen bringt einigen frischen Wind in ihr Leben.

- Die Schadenfreundinnen

Carly muss feststellen, dass ihr neuer Freund Mark ein Betrüger ist, denn durch Zufall trifft sie auf Kate, seine Ehefrau. Plötzlich ist Carly diejenige, die Kate Trost spendet und somit entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft. Diese verfestigt sich, als die Frauen herausfinden, dass Mark sie beide mit einer weiteren Frau betrügt - Amber. Die drei Frauen schließen sich zusammen und schmieden einen ungeheuerlichen Plan, um sich an Mark zu rächen.

- Die Piraten - Ein Haufen merkwürdiger Typen

Was macht einen wirklichen Piraten aus? Die Piraten – Ein Haufen merkwürdiger Typen klärt uns auf: Das erstrebenswerteste Ziel eines jeden Piraten ist es die begehrteste Trophäe zu ergattern und zum „Besten Piraten des Jahres“ gekürt zu werden. Eine Ehrensache für den Piratenkapitän, der auf den Furcht einflößenden Namen Piratenkapitän hört. Doch die Konkurrenz ist groß dieses Jahr, denn gleich beide Erzrivalen, Black Bellamy und Cutlass Liz, wollen ihm den Titel streitig machen.

Doch ein Pirat wie der Kapitän lässt sich nicht so schnell ins Bockshorn jagen. Also schart er seine Mannschaft, einen haufen merkwürdiger Typen, um sich und begibt sich von der idyllischen Blutinsel fort, kämpft mit Wind, Wetter und Widrigkeiten von der Größe eines gefräßigen Wales. Im fernen London gilt es sogar der ganz und gar unamüsierten KöniginVictoria die Stirn zu bieten. Ja, der Titel „Pirat des Jahres“ will verdient sein.

- Abraham Lincoln - Vampirjäger

Als Neunjähriger wird Abraham Lincoln Zeuge, wie ein Vampir seine geliebte Mutter ermordet. Angetrieben von schwelenden Rachegedanken, entwickelt sich Abe als junger Mann unter den Fittichen des geheimnisvollen Henry Sturgess zum Axt schwingenden Vampirjäger, der die Bestien über seine versilberte Klinge springen lässt. Lincoln steigt in die Politik ein, wird 16. Präsident der Vereinigten Staaten und gewinnt im Bürgerkrieg gegen die Südstaaten, die mit den Blutsaugern gemeinsame Sache machen.

- Freunde mit gewissen Vorzügen

Dylan ist neu in New York, doch Jamie, die ihn aus Kalifornien für einen Traumjob nach Manhattan und aus seiner Reserve gelockt hat, sorgt für schnelle Akklimatisation. Der aufstrebende Art Director und die quirlige Headhunterin landen schnell zusammen im Bett, wollen aber trotz gelegentlichem Spaßsex nur beste Freunde bleiben. Beider Bindungsphobien machen sie blind dafür, wie perfekt sie tatsächlich zusammenpassen, und bewirken schließlich, dass auseinanderbricht, was eigentlich zusammengehört.

- Mr. Poppers Pinguine

In der Geschäftswelt ist Mr. Popper ein ausgefuchster Macher, der jedes Problem lösen kann. Privat aber ist Popper ein ausgedehntes Notstandsgebiet, hat seine Frau vernachlässigt und in die Hände eines Anderen getrieben und seine Kids mehr als einmal enttäuscht. Sechs Pinguine aber, ein Geschenk seines verstorbenen Vaters, stellen sein Leben und auch sein Luxusappartment auf den Kopf, zeigen ihm mit unerschütterlicher Treue und ausgeprägtem Familiensinn, worauf es auch jenseits der Antarktis wirklich ankommt.

- Priest

Seit Jahrhunderten tobt eine erbitterte Schlacht zwischen Menschen und Vampiren. In den letzten Refugien der Menschheit hat die Kirche die Macht an sich gerissen und herrscht mit tyrannischer Härte über ihre verängstigte Herde. Als seine Nichte von einer Vampir-Gang entführt wird, sagt sich ein Priester von seiner Institution los und begibt sich auf eigene Faust in die postapokalyptische Prärie, um die Kleine zu retten. Behilflich ist ihm dabei ausgerechnet der bis über beide Ohren in das Mädchen verliebte Halb-Vampir.

- What a Man

Der junge Lehrer Alex beginnt, nachdem er von seiner Freundin Carolin verlassen wurde, eine Reise zu sich selbst. Aber wie überwindet man heute die Stolpersteine des modernen Mannes? Und was ist es eigentlich, was den Mann zum Mann macht? Seine wunderbar chaotische Freundin Nele weiß zwar wie man Pandas rettet, aber ist in Sachen Beziehungen selbst noch nicht wirklich sortiert. Schließlich versucht sein bester Freund Okke, ein testosterongeladener, liebenswerter Macho, ihm Unterricht im Mann-Werden zu geben und organisiert eine Reihe von Exkursionen. Vielleicht geht es für Alex aber gar nicht darum ein anderer Mann zu werden, sondern die eine Frau zu finden, die ihn so liebt wie er ist.

- World Invasion: Battle Los Angeles

Seit Jahren werden überall auf der Welt immer wieder UFO-Sichtungen gemeldet – in Buenos Aires, Seoul, Frankreich, Deutschland, China. Aber 2011 wird aus diesen Beobachtungen eine furchteinflößende Gefahr: Die Erde wird auf einmal von unbekannten Streitmächten angegriffen. Während die Menschen weltweit machtlos mit ansehen müssen, wie ihre Städte dieser Invasion zum Opfer fallen, wird Los Angeles der letzte Zufluchtsort der Menschheit in einem Krieg, den keiner sich vorzustellen wagte. Ein Marine-Unteroffizier (Aaron Eckhart) und seine Truppe haben den Auftrag, eine letzte Verteidigungslinie zu errichten und sich dem Kampf gegen den übermächtigen Feind zu stellen. Ein Feind, wie er ihnen noch nie zuvor begegnet ist.

- Burlesque

Sie ist jung und hat große Träume. Wie so viele. Sängerin Ali Rose ist in Lowa auf dem Land aufgewachsen. Eines Tages kauft sie sich ein Flugticket nach Los Angeles, um dort Karriere zu machen. Sie landet in der etwas heruntergekommenen Burlesque Lounge, einem Revuetheater, das seine besten Tage schon hinter sich hat. Geführt wird die Lounge von Tess, die gleichzeitig der Star der Show ist. Ali wird als Cocktail-Kellnerin eingestellt, doch sehnt sich danach auf der Bühne zu stehen. Eines Tages erhält sie ihre Chance – und versetzt die Zuschauer durch ihre atemberaubende Stimmgewalt in Staunen.

- Die nackte Wahrheit

Abby, die erfolgreiche Produzentin einer morgendlichen Unterhaltungssendung, stellt hohe Erwartungen an die Männerwelt. Mike, der chauvinistische TV-Star, mit dem sie zusammenarbeitet, ist dagegen überzeugt, dass Männer nur das “Eine” wollen. Fest entschlossen, sich dennoch ihren Traummann zu angeln, lässt sich Abby bei einer vielversprechenden neuen Liebschaft einige Tipps von Mike geben – mit überraschenden Ergebnissen für alle Beteiligten.

- First Sunday

Durrell Washington aus der weniger feinen Gegend des Schwarzenviertels von L.A. hätte eigentlich nichts dagegen, eine seriöse Berufslaufbahn einzuschlagen. Weil er aber wegen seiner Vorstrafen partout keinen Job findet, muss er notgedrungen wieder stehlen gehen mit dem tumben Kumpel LeeJohn. Und weil ihnen ungeduldige Berufsgangster wegen Schulden im Nacken sitzen, beschließt man in der Not, den prall gefüllten Opferstock der Kirche zu plündern. Doch das ist nicht so einfach wie erwartet.

- Das geheime Fenster

Der Schriftsteller Mort Rainey hatte auch schon einmal bessere Zeiten. Erst erwischt er seine Frau Amy beim Seitensprung, dann taucht der mysteriöse Shooter auf und bezichtigt Mort des Plagiats. Shooter behauptet, dass Mort seinen Roman "Das geheime Fenster" abgeschrieben hat. Was Mort zunächst für einen Witz hält, den er schnell aufklären kann, wird nach und nach durch unheimliche Ereignisse zur Realität. Denn so sehr Mort auch versucht, eine Kopie seines Buches zu beschaffen, welches seine Unschuld beweisen könnte, es misslingt ihm ständig. Und Shooter hat ihm ein Ultimatum von 3 Tagen.

- Top Gun

Der junge Lieutenant Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) ist ein Kampfpilot bei der United States Navy. Bei einer heiklen Mission müssen Maverick und sein Waffensystemoffizier Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards) die Befehle ihres Kommandanten Stinger (James Tolkan) missachten, um einem Kameraden zu helfen, der eine Panikattacke bekommen hat. Dadurch werden Maverick und Goose von Stinger widerwillig für die Ausbildung bei der United States Navy Fighter Weapons School, genannt "Top Gun" vorgeschlagen.

Dort liefert sich Maverick gleich eine Rivalität mit dem Flugschüler Tom "Iceman" Kazanski (Val Kilmer). Außerdem bekommt er durch seine rücksichtslose Flugweise Probleme. Er gewinnt zwar regelmäßig Flugkämpfe, z.B. gegen Ausbilder Leutnant Commander Rick "Jester" Heatherly (Michael Ironside), bricht dabei jedoch Einsatzregeln und handelt nicht gerade teamfähig.

- Der dunkle Kristall

Fantasyfilm mit Puppen gespielt, vom Team der Muppet-Show konzipiert und gesteuert. Die Welt des dunklen Kristalls wird von den bösen Skeksen beherrscht. Die zwei Gelflinge Jen und Kira sollen die Welt von dem Unheil befreien. Dazu müssen sie einen fehlenden Splitter des Dunklen Kristalls finden und in der Burg der Skekse mit dem Hauptkristall vereinigen.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 2. September 2018

- Mr. Bean macht Ferien

Der tollpatschige aber sympathische Engländer Mr. Bean gewinnt einen Urlaub in Südfrankreich. Dabei bereiten ihm nicht nur er selbst, sondern auch seine mangelnden Sprachenkenntnisse sowie exotische und kulinarische Genüsse Schwierigkeiten. Das Unglück nimmt seinen Lauf und gipfelt schließlich in den Filmfestspielen von Cannes, wo seine Urlaubsvideos durch eine Verkettung von Missverständnissen gezeigt werden.

- Der Fluch - The Grudge 2

Niemand im Tokioter Krankenhaus glaubt Karen Davis (Sarah Michelle Gellar), dass sie ein Haus in Brand gesteckt hat, um ihrem Freund das Leben zu retten. Schlimmer noch: Seit dem Feuer wird sie von einer geisterhaften Frauengestalt in weißem Kimono und mit schwarzen Haaren verfolgt. Aubrey Davis (Amber Tamblyn) erfährt von ihrer Mutter von der fatalen Lage ihrer Schwester.

Um ihr beizustehen reist sie nach Japan, wo sie selbst bald in unerklärliche Situationen gerät und auf myseriöse Ereignisse stößt. Aubrey ist dem Fluch, der auf Karen lastet näher als sie ahnt. Und nach und nach geraten immer mehr Personen in den Bann der geheimnisvollen Frauengestalt aus dem ausgebrannten Haus. Der Fluch scheint sich auszubreiten und nach scheinbar Unbeteiligten zu greifen, die doch durch ein Schicksal miteinander verbunden sind.

- Der Fluch - The Grudge 3

Nachdem ein böser Fluch in Japan verbrannte Erde hinterließ und soeben den letzten Überlebenden von früher erledigte, zieht er um in dessen Appartement in einem Mietshaus in Chicago, dicht gefolgt von einer jungen Japanerin, die im Gegensatz zu den Hausbewohnern genau weiß, womit man es zu tun hat. Weniger Ahnung haben die beiden Schwestern und ihr psychologisch unausgeglichener Bruder, die das Haus gerade renovieren. Als der Fluch nach den Haubewohnern greift, merkt ein kleines Mädchen als erstes, das etwas nicht stimmt.

- Orphan - Das Waisenkind

Das dritte Kind der alkoholkranken Kate und ihres Ehemanns John Coleman ist eine Totgeburt, worunter besonders Kate zu leiden hat. Um den Schmerz zu lindern, ihre Alpträume weniger werden zu lassen und die kriselnde Ehe zu retten, beschließen die beiden, ein Kind zu adoptieren. Im Waisenhaus trifft das Ehepaar auf die neunjährige Esther, die sie in ihre Familie aufnehmen, zu der auch noch die taubstumme Tochter Max und Sohn Daniel gehören. Hinter Esthers engelsgleichem Gesicht verbirgt sich jedoch ganz und gar kein liebes Mädchen. Sie ist berechnend, kaltblütig, frühreif, böse und lange nicht so unschuldig, wie sie zu sein scheint. Die mysteriösen Vorfälle häufen sich und schon bald glaubt Kate ihrem Sohn Daniel, dass Esther ein dunkles Geheimnis verbirgt.

- It's a Boy Girl Thing

Die kultivierte Einserschülerin Nell und der großspurige Football-Hecht Woody sind so ziemlich die gegensätzlichsten Typen an ihrer High School, weshalb es einem Aztekengott, in dessen Dunstkreis sie sich streiten, auch besonderen Spaß macht, beider Seelen vorübergehend jeweils in den Körper des Erzfeindes zu verpflanzen. Nach einigen Fehlschlägen und Anlaufschwierigkeiten lernt jeder etwas über die Situation des anderen, erfährt, was gute Freunde wirklich denken, und beginnt, den anderen zu respektieren.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 3. September 2018

- Das Leuchten der Stille

Als Soldat John seinen Urlaub Zuhause verbringt, lernt er Savannah kennen. Die beiden verlieben sich sofort ineinander. Er ist die große Liebe für sie. Doch dann kommt es zu den Anschlägen des 11. September, die John dazu bewegen, seinen Militärdienst zu verlängern und seinen Kameraden im Krieg beizustehen. Savannah kommt mit Johns Entschluss nicht zurecht und schreibt ihm schon bald einen Abschiedsbrief, in dem sie ihm von einem neuen Mann erzählt. John will nun alles dafür tun, sie zurückzugewinnen, und beginnt nach seiner Heimkehr, Savannah zu suchen.

- Hot Fuzz - Zwei abgewichste Profis

Der Polizist Nicholas Angel wird von London in das Provinznest Sandford versetzt, weil er seine Kollegen immer in den Schatten stellte. Zunächst langweilt er sich - doch dann hat er mehr als nur Kleinstadtdelikte aufzudecken. Zwar gibt es an seinem neuen Einsatzort kaum Verbrechen, dafür aber jede Menge „Unfälle“.

- Chaos

Bei einem Banküberfall in Seattle nehmen die Räuber sämtliche Angestellten und Kunden als Geisel. Lorenz, der Kopf der Bande, will aber ausschließlich mit Detective Conners, einem raubeinigen Polizisten, der vor einigen Monaten suspendiert wurde, verhandeln. Zur Unterstützung wird dem auf die Schnelle rehabilitierten Conners der junge Cop Shane Dekker zur Seite gestellt. Doch die Bankräuber entkommen und die erstaunten Polizisten müssen feststellen, dass nichts entwendet und nur ein einziges Bankschließfach geöffnet wurde. Bei ihren Nachforschungen stoßen sie auf eine weit verzweigte Verschwörung, die bis ins eigene System zu reichen scheint.

- Mann unter Feuer

Der ausgebrannte Ex-Marine Creasy nimmt relativ unwillentlich einen Leibwächterjob bei einer mexikanischen, wohlhabenden Familie an, um auf deren Tochter Pita aufzupassen. Creasy ist mehr am Alkohol interessiert, kann sich aber dem aufgeweckten Mädchen nicht ewig entziehen. Bis eines Tages die Tochter Ziel einer Entführung wird, die Creasy nur knapp überlebt. Und obwohl sich niemand große Hoffnungen auf eine Rückkehr macht, kehren ausgerechnet jetzt Ehrgeiz und Wille in Creasy zurück, der sich aufmacht, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen, notfalls mit Gewalt.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 6. September 2018

- Sausage Party - es geht um die Wurst

Computeranimationsfilm um das Frankfurter Würstchen Frank, welcher zusammen mit anderen Lebensmitteln im Supermarkt lebt. Wie die anderen hat er es sich zum Ziel gemacht, am amerikanischen Unabhängigkeitstag von einem Menschen auserwählt und gekauft zu werden.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 7. September 2018

- Sierra Burgess Is A Loser

Die clevere Highschool-Schülerin Sierra versucht mithilfe einer beliebteren Mitschülerin, ihren Schwarm zu erobern. Mit Shannon Purser (Barb in „Stranger Things“).

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 14. September 2018

- Bleach

Als der Schüler Ichigo plötzlich Shinigami-Kräfte erlangt, will er die neugewonnene Fähigkeit direkt zurückgeben. Doch dafür muss er erst ein paar Seelen erlangen.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 15. September 2018

- Exodus: Götter und Könige

Bombastische Bibelverfilmung von Meisterregisseur Ridley Scott. Mit Christian Bale, John Turturro, Ben Kingsley und Sigourney Weaver.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 21. September 2018

- Quincy

Diese Dokumentation rekonstruiert das Leben und die Karriere des legendären Musikproduzenten Quincy Jones. Seine Tochter, die Schauspielerin und Autorin Rashida Jones.

- Ich.Darf.Nicht.Schlafen.

Die 40-jährige Schriftstellerin Christine Lucas ist nach einem schrecklichen Unfall, den sie in ihren Zwanzigern hatte, unfähig, neue Erinnerungen zu behalten. Sie wacht jeden Tag auf und kann sich weder an den vorhergehenden Tag noch an irgendetwas aus den vergangenen Jahren erinnern. Ihr Ehemann Ben und ein Videotagebuch helfen ihr jeden Morgen auf's Neue, ihr Leben zu rekonstruieren. Doch an eine baldige Verbesserung ihres Zustandes ist nicht zu denken.

Deswegen besucht sie den Psychologen Dr. Nash, der ihr helfen soll, Erinnerungen länger zu behalten. Mit ihm begibt sie sich auf eine aufwühlende Reise in die eigene Vergangenheit, bei der sie sich irgendwann nicht nur fragen muss, wem sie noch trauen kann, sondern auch, wer sie selbst eigentlich ist.

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 26. September 2018

- Rogue One: A Star Wars Story

„Rogue One: A Star Wars Story“ schildert die Vorgeschichte zu Krieg der Sterne und kommt deutlich actionlastiger als die bisherigen Teile der Reihe, eher im Stile eines Kriegsfilms daher.

+ „Rogue One: A Star Wars Story“ - mit Felicity Jones. © obs/Sky Deutschland/picture alliance/Lucasfilm Ltd

Diese neuen Filme gibt es bei Netflix ab dem 28. September 2018

- Wolfsnächte

Ein Wolfsexperte wird in ein entlegenes Dorf in Alaska bestellt, wo ein kleiner Junge von Wölfen getötet wurde. Dort erwartet ihn ein erschütterndes Geheimnis.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 1. September 2018

- Good Witch (Staffel 4)

Eine alleinerziehende sympathische Witwe mit magischen Kräften weckt in einer Kleinstadt das Interesse und den Frust eines skeptischen Arztes aus der Großstadt.

- Ultimate Beastmaster (Staffel 3)

Terry Crews und Charissa Thompson sind die Moderatoren dieser Wettkampf-Realityshow, in der Elite-Athleten aus den USA und fünf anderen Ländern gegeneinander antreten.

- The Comedy Lineup (Staffel 2)

Eine bunte Auswahl an Nachwuchscomedians darf sich in dieser Stand-up-Serie jeweils 15 Minuten lang dem Publikum präsentieren.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 2. September 2018

- Sisters (Staffel 1)

Auf dem Sterbebett gesteht Julias Vater, ein In-vitro-Pionier, dass sie über 100 Brüder und zwei Schwestern hat: Fernsehstar Roxy und die verbissene Anwältin Edie.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 7. September 2018

- Atypical (Staffel 2)

Elisa und Doug müssen sich den Folgen ihrer Ehekrisen stellen. Casey lebt sich derweil in der neuen Schule ein und Sam bereitet sich auf das Leben nach dem Schulabschluss vor.

- Die Telefonistinnen (Staffel 3)

Lidia kämpft leidenschaftlich für ihre Familie als diese von einer Tragödie überrascht wird. Carlota findet ihre Stimme, Ángeles ermittelt undercover und Marga offenbart ihr Talent für die Buchhaltung.

- Marvel‘s Iron Fist (Staffel 2)

Nach dem Sieg über Die Hand läuft Chinatown Gefahr, von Gang-Kriegen übermannt zu werden. Danny muss die Straßen von New York schützen.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 14. September 2018

- Die außergewöhnlichsten Häuser der Welt (Staffel 2)

Piers und Caroline verschlägt es dieses Mal nach Portugal, die Schweiz, Japan und die Vereinigten Staaten. Dort warten wieder einzigartige Häuser mit außergewöhnlicher Architektur auf die beiden.

- Bojack Horseman (Staffel 5)

BoJack ist zurück auf der Leinwand, dieses Mal als Star der neuen Krimiserie “Philbert”, die von Prinzessin Carolyn produziert wird. Aber auch seine Dämonen kehren mit voller Gewalt zurück.

- American Vandal (Staffel 2)

Nach dem Erfolg ihrer ersten Dokumentation suchen Peter und Sam einen neuen Fall. An einer High School werden sie fündig und dokumentieren eine Angelegenheit, die nichts für schwache Nerven ist.

Diese neuen Serien und Staffeln gibt es bei Netflix ab dem 26. September 2018

- Norseman (Staffel 2)

Die Meeresroute in den Westen wurde zwar gefunden, aber die Dorfbewohner Norheims müssen immer noch mit einem Machtkampf zurechtkommen. Hinzu kommt die immerwährende Bedrohung durch Jarl Varg.

Netflix im September: Auf diesen Geräten empfangen Sie den Streaming-Dienst

Netflix ist nicht nur auf dem Computer verfügbar, sondern auf allen Geräten mit Internetverbindung. Dazu gehören Smart-TVs, Spielekonsolen wie die Xbox One und die Playstation 4, Smartphones und Tablets. Man muss jedoch nicht immer über einen Browser auf Netflix zugreifen, sondern kann sich die Netflix-App vom jeweiligen Anbieter kostenlos herunterladen. Sollten Sie ein Apple-Gerät besitzen, finden Sie die App im iTunes-Store, mit einem Android-Gerät im Google Play Store.

Doch Vorsicht: Falls Sie Netflix über ein mobiles Endgerät streamen möchten, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Ansonsten kann es dazu kommen, dass Ihr monatliches mobiles Datenvolumen schnell aufgebraucht ist und Sie für den restlichen Monat mit verringerter Geschwindigkeit surfen müssten. Im schlimmsten Fall können zusätzliche Kosten auftreten.

Netflix im September: So viel kostet ein Abo

Das Basis-Abo kostet monatlich 7,99 Euro. Es bietet das gesamte Serien- und Filmangebot des Anbieters auf einem Gerät in SD-Qualität. Das Standard-Abo kostet pro Monat 10,99 Euro. Damit können Sie das gesamte Serien- und Filmangebot auf zwei Geräten gleichzeitig in HD-Qualität schauen.

Das Premium-Abo kostet kostet monatlich 13,99 Euro. Damit lässt sich das gesamte Serien- und Filmangebot auf vier Geräten gleichzeitig in HD- und Ultra-HD schauen.

Der erste Monat nach Registrierung ist kostenlos! Da es keine Kündigungsfrist und Verpflichtung gibt, können Sie jederzeit ihr Netflix-Abo online kündigen.(Stand Juni 2018).

Netflix glänzt mit seinen Eigenproduktionen und Stars

Netflix greift längst nicht mehr nur auf B-Stars aus Hollywood zurück. Auch zahlreiche Promis der ersten Garde wirken bei den Eigenproduktionen von Netflix unter anderem als Schauspieler, Produzenten oder Regisseure mit.

Die Liste der Hochkaräter ist lang. Hier sind ein paar der bekanntesten Stars der Netflix-Originale:

Will Smith („Bright“) Martin Scorsese, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci (alle „The Irishman“) Brad Pitt („War Machine“), Angelina Jolie („Der weite Weg der Hoffnung“) Michelle und Barack Obama (Producer), David Letterman (Talkshow), Joel Kinnaman („Altered Carbon“), Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Alex Garland (alle „Auslöschung“), Idris Elba („Beasts of no Nation“), Martin Freeman („Fargo“), Elijah Wood („Fremd in der Welt“, „Dirk Gentlys holistische Detektei“), Jeff Daniels („Godless“), Jane Fonda, Martin Sheen (alle „Grace & Frankie“) Naomi Watts („Gypsy“), Robin Wright („House of Cards“), Justin Timberlake (Show), Gérard Depardieu („Marseille“), Jon Bernthal („The Punisher“), David Fincher („House of Cards“, „Mindhunter“) Dieter Nuhr („Comedy“), Jason Bateman („Ozark“, „Arrested Development“), Ellen Page („Tallulah“), Claire Foy, John Lithgow (alle „The Crown“), Robert Redford („Unsere Seelen bei Nacht“, „The Discovery“), Baz Luhrmann („The Get Down“), Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Noah Baumbach (alle „The Meyerowitz Stories“), Ashton Kutcher („The Ranch“), Jessica Biel, Bill Pullman (alle „The Sinner“), Selena Gomez („Umweg nach Hause“), Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (alle „Okja“) und viele mehr.

Die Streamingportale Amazon Prime Video, Maxdome und Netflix im Vergleich

Amazon Prime Video Maxdome Netflix Jahresabo: 69 Euro. Monatspreis: 7,99 Euro. Zusätzliche Leih- und Kaufgebühren können hinzukommen. Monatspreis (Flatrate): 7,99 Euro. Zusätzliche Leih- und Kaufgebühren können hinzukommen. Monatspreis (Flatrate): 7,99 - 13,99 Euro. Keine weiteren Zusatzkosten. Inhalt: Rund 38.000 Filme und Serien, davon 16.000 innerhalb der Flatrate. über 12.000 Filmen und 1.800 Serien, nicht alle Titel sind Bestandteil der Flatrate. 3300 Filme und Serien Exklusive Inhalte: „Bosch“, „Mozart in the Jungle“, „Transparent“. Exklusive Inhalte: „Jerks“. Exklusive Inhalte: „Dark“, „Stranger Things“, „Orange Is the New Black“.

