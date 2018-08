Krasse WhatsApp-Änderung: Bei diesem Update löschen 50 Prozent sofort die App

Krasse Änderung beim Messenger WhatsApp: Bei diesem Update löschen 50 % sofort die App, wie eine neue Umfrage zeigt.

Mountain View - WhatsApp ist der größte Nachrichten-Dienst, den die Menschheit jemals gesehen hat! Dabei wurde der Messenger erst 2009 in Santa Clara (Kalifornien) von Jan Koum und Brian Acton gegründet.

Seit 2004 gehört der Nachrichtendienst, bei dem längst mehr als nur Textnachrichten verschickt werden können, zu Facebook Inc. Die App explodierte: 2015 gab es bereits 800 Millionen aktive Nutzer - damals war die App noch kostenpflichtig. Im Januar 2016 gab WhatsApp bekannt, dass der Messenger in Zukunft kostenfrei wird - ganz ohne nervige Werbeeinblendungen, die bei so vielen Anwendungen Standard sind.

Krasse WhatsApp-Änderung: Ab 2019 wird es Werbung geben

Doch wie WhatsApp-Geschäftsführer Matt Idema im August 2018 mitteilte, soll es im kommenden Jahr Werbung bei der Nachrichten-App geben. Nachdem die Anwendung kostenlos im App Store oder Google Play Store zu downloaden war, will das Unternehmen mit Sitzt in Mountain View (Kalifornien) nun wieder Geld verdienen. Immerhin: Die Werbeanzeigen sollen nicht in den privaten WhatsApp-Chats (Peinlich: Diese Emojis nutzen wir alle falsch) erscheinen, sondern im "Status"-Bereich geschaltet werden.

+ Bald ist es mit der Romantik bei WhatsApp vorbei: Nächstes Jahr kommt Werbung im Status. © picture alliance / Fabian Sommer Den WhatsApp-Status nutzen ca. 450 Mio. Menschen: Dort können die User Texte, Bilder, Videos oder animierte GIFs teilen. Der große Vorteil: Nach 24 Stunden verschwinden die Postings wieder. Sollten Freunde Screenshots des Status machen, wird das dem WhatsApp-User sogar angezeigt.

Krasses WhatsApp-Update: Bei diesem Update löschen 50 % sofort die App

Dass die WhatsApp-Nutzer die Werbe-Ankündigung überhaupt nicht lit finden, zeigt eine Civey-Umfrage für chip.de. 53 Prozent der Befragten User gaben an, die Messenger-App sofort zu löschen, sollte tatsächlich Werbung angezeigt werden. Nur jeder Dritte war sich sicher, WhatsApp trotz nerviger Anzeigen auch in Zukunft nutzen zu wollen.



Gerade sorgt WhatsApp weltweit aber mit einem ganz anderen Problem für Schlagzeilen: Auf WhatsApp hat eine gruselige Figur names „Momo" schon viele Nutzer erschreckt, jetzt ist die Gestalt auch beim beliebten Spiel Minecraft aufgetaucht. Der Entwickler Microsoft will dagegen vorgehen.

