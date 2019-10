"Kingdom" auf Netflix: Wann erscheint die 2. Staffel?

Netflix hat vollstes Vertrauen in die koreanische Zombie-Serie "Kingdom".

Letztes Jahr brachte Netflix mit "Kingdom" eine außergewöhnliche Serie heraus. Die 2. Staffel ist bereits bestätigt - aber wann wird sie erscheinen?

Die koreanische Zombie-Serie "Kingdom" hat Anfang des Jahres bei zahlreichen Grusel-Fans für Nervenkitzel gesorgt. Zur Freude der Zuschauer hat Netflix auch schon vor Erscheinen der ersten Staffel angekündigt, dass eine Zweite bereits bestellt wurde.

Darum begeistert "Kingdom" so viele Netflix-Abonnenten

"Kingdom" überzeugte viele Horror-Fans von einem neuen Zombie-Konzept: Anstatt sich langsam schlürfend fortzubewegen, sind die Zombies in "Kingdom" rasend schnell und blutrünstig unterwegs. Einzig der Tagesanbruch kann sie aufhalten - bei Sonnenschein verfallen sie in eine Art "Standby"-Zustand.

So bleibt es von Folge zu Folge immer spannend, ob die Lebenden es schaffen, sich tagsüber ausreichend in ihren Häusern und Städten zu verbarrikadieren oder ob es die Untoten mit ihren steigenden Zahlen nun doch endlich schaffen, Wälle und Mauern niederzureißen.

"Kingdom": 2. Staffel kommt sicher - aber wann ist der Starttermin?

Netflix scheint sich schon Ende 2018 sicher gewesen zu sein, mit dieser Serie eine Goldmine gefunden zu haben - zumindest kündigte der Streaming-Dienst schon damals an, dass es eine 2. Staffel von "Kingdom" geben wird. Die 1. Staffel erschien kurz darauf am 25. Januar 2019 auf der Plattform und die Dreharbeiten für die 2. Staffel waren für Februar 2019 bis Juni 2019 angesetzt, wie das Online-Portal Koreanfilm berichtete. Das bedeutet, die neuen Folgen dürften mittlerweile schon abgedreht sein.

Wie viele Folgen es dieses Mal sein werden, ist noch nicht bekannt: Allerdings ist anzunehmen, dass es wieder sechs sein werden, wie in Staffel eins. Auch einen offiziellen Starttermin der 2. Staffel "Kingdom" gibt es noch nicht, aber wenn es nach dem üblichen Netflix-Rhythmus geht, so müsste diese ungefähr ein Jahr nach Erscheinen der vorherigen Staffel auf Netflix abrufbar sein. Das wäre dann Januar 2020. Da eine Staffel mit sechs Folgen recht kurz ist, ist es auch möglich, dass sie schon früher - also gegen Ende 2019 - erscheinen könnte. Den tatsächlichen Starttermin gibt der Streaming-Dienst meist erst circa vier Wochen davor preis.

