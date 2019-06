Juli-Highlights auf Amazon Prime Video: Dieser Neustart hat es in sich!

Amazon Prime Kunden werden zwar im Juli mit nur drei neuen Serien versorgt - doch eine davon wird viele umhauen: Diese Superhelden-Serie trumpft nicht nur mit Starbesetzung auf.

33 neue Filme, nur drei neue Serien: Amazon Prime Video bietet im Juli zwar viel mehr neue Filme als Serien, doch die Serien-Neustarts werden viele glücklich machen! Vor allem Comic-Fans kommen mit der neuen Serie "The Boys" auf ihre Kosten.

"The Boys" kämpfen gegen Superhelden: Serien-Neustart am 26. Juli

Die Superhelden-Serie basiert - wie die Erfolgsserie "Preacher" - auf dem gleichnamigen Comic von Garth Ennis und Darick Robertson. Dabei räumen "Die Jungs" als Bürgerwehrtruppe in einer Welt auf, in der Superhelden wie A-Promis gefeiert werden, einige ihre Kräfte allerdings selbstsüchtig missbrauchen, wie das Portal Netzwelt schreibt. Eine Hauptfigur spielt kein geringerer als Karl Urban - auch bekannt aus Filmen wie "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme", "Die Bourne Verschwörung" oder "Pathfinder - Fährte des Kriegers".

Actionreich geht es auch bei "The Boys" zur Sache - für schwache Nerven und "Ich kann kein Blut sehen" eher kein Platz. Für Action- und Sci-Fi-Liebhaber aber genau das Richtige. "The Boys" laufen auf Amazon Prime Video am 26. Juli 2019 an.

Neben den "Jungs" bietet Amazon Prime Video als neues Serien-Angebot alle vier Staffeln von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." ab dem 5. Juli und die dritte Staffel von "The Magicians" ab 1. Juli.

33 neue Filme im Juli auf Amazon Prime Video

Wem das zu wenig Serien-Input im Juli ist, der kann sich über viele neue Filme freuen, wie etwa:

Jungle ab 01.07.

Brüder - Feinde ab 02.07.

Guardians of the Earth - Als wir entschieden, die Erde zu retten ab 10.07.

Dear Dictator ab 15.07.

Level 16 ab 22.07.

Detroit ab 23.07.

Misfit ab 26.07.

