Erster rein weiblicher ISS-Außeneinsatz läuft

Der erste rein weibliche ISS-Außeneinsatz findet schneller statt als geplant. Die Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir tauschen ein ausgefallenes Teil aus.

Update, vom 18.10.2019, 13.50 Uhr: Der erste rein weibliche Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS beginnt. Die beiden Astronautinnen Christina Koch und Jessica Meir verlassen die Raumstation in ihren Raumanzügen, ihr Außeneinsatz soll fünf bis sechs Stunden dauern. Es handelt sich um den 221. so genannten „Weltraumspaziergang“, doch es ist der erste, an dem zwei Frauen beteiligt sind.

Für Christina Koch ist es bereits der vierte Außeneinsatz an der ISS, während Jessica Meir zum ersten Mal aus der Internationalen Raumstation aussteigt. Meir ist die 15. Astronautin, die an einem Außeneinsatz teilnimmt. Die erste Astronautin, die jemals einen „Weltraumspaziergang“ durchgeführt hat, war Kathryn Sullivan, die 1984 die ISS verlassen hat, um eine Wartung durchzuführen.

Innerhalb der ISS sind übrigens auch Männer an dem „Weltraumspaziergang“ beteiligt: Der ISS-Kommandant Luca Parmitano und der Nasa-Astronaut Andrew Morgan assistieren den beiden Astronautinnen. Parmitano kontrolliert den Roboterarbm Canadarm2, Morgan unterstützt mit der Luftschleuse und den Raumanzügen.

Zwei Astronautinnen sollen ISS zu „Weltraumspaziergang“ verlassen

Erstmeldung vom 16.10.2019: Eigentlich hätte die US-Astronautin Christina Koch bereits im März ein Teil des ersten rein weiblichen Teams, das einen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS übernimmt, sein sollen. Doch der Einsatz fiel aus - weil es an Ausrüstung fehlte*, wie die Nasa damals mitteilte. Die US-Raumfahrtorganisation musste damals viel Hohn und Spott über sich ergehen lassen - doch nun ist es offenbar endlich soweit: Noch in dieser Woche soll nun der erste Außeneinsatz zweier Astronautinnen stattfinden.

Christina Koch und Jessica Meir, beide Astronautinnen aus den USA, sollen in die Raumanzüge steigen und einen am Wochenende ausgefallenen Leistungsregler austauschen. Geplant ist der Außeneinsatz für Donnerstag oder Freitag. Dafür sollen zuvor geplante Weltraumspaziergänge verschoben werden, bei denen neue Batterien eingesetzt werden sollten.

ISS: Astronautinnen sollen ausgefallenes Teil austauschen

Es ist nicht der erste Außeneinsatz einer Frau: Bereits 1984 war die Russin Swetlana Sawizkaja als erste Frau ins Weltall ausgestiegen, den Rekord hält die Amerikanerin Peggy Whitson mit zehn Einsätzen im luftleeren Raum. Doch ein Weltraumspaziergang von gleich zwei Frauen hat bisher niemals stattgefunden. Meist ist nur eine Astronautin an Bord der ISS.

Die Stromversorgung der ISS wird von vier Batteriesätzen und Solaranlagen gespeist. Die ausgefallene Einheit hat nach Angaben der Nasa keinen Einfluss auf die Sicherheit der Besatzung oder auf laufende Experimente im Labor der ISS. Allerdings verhindert das ausgefallene Netzteil, dass eine neue Lithium-Ionen-Batterie, die Anfang Oktober installiert wurde, der ISS zusätzliche Leistung liefert.

ISS: Sechs Astronauten an Bord, darunter sind zwei Frauen

Derzeit befinden sich sechs Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation ISS: Neben den Amerikaner*innen Andrew Morgan, Jessica Meir und Christina Koch befinden sich die Russen Alexander Skvortsov und Oleg Skripochka und der italienische Esa-Astronaut Luca Parmitano auf der ISS. Parmitano ist derzeit Kommandant der ISS - als erster Italiener und dritter europäischer Astronaut. Vor ihm waren bereits der Deutsche Alexander Gerst* und der Belgier Frank De Winne Kommandanten der ISS.

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.