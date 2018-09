Instagram testet neues Feature: Können Freunde bald in Videos markiert werden?

Offensichtlich testet Instagram gerade eine neue Funktion: Mit ihr können Nutzer ihre Freunde auf Videos markieren. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Seit 2013 können Nutzer ihre Freunde zumindest auf Fotos markieren - sogar bei Stories ist das möglich. Sind die Bekannten erst einmal auf den Schnappschüssen vertaggt, kann über ein kleines Icon am unteren linken Bildrand der Nutzername der markierten Person eingeblendet werden. Dies ist in Zukunft vielleicht auch bei Videos möglich.

Instagram: Freunde in Videos markieren - das ist dazu bekannt

Zumindest entdeckte das Online-Portal TechCrunch die Markierung bereits bei ein paar Nutzern. Auf Nachfrage des Portals gab sich Instagram allerdings bedeckt: Das Feature würde bei einer "kleinen Prozentzahl" an Nutzern getestet werden. Zu einem Rollout auf alle Instagram-User wollte das Unternehmen jedoch nichts sagen.

Scheinbar gibt es zur Markierung in Bildern auch einen winzigen Unterschied: Das Icon am unteren Bildrand zeigt nicht die Nutzernamen der markierten Personen, sondern führt auf eine separate Seite namens "Personen in diesem Video", wo diese aufgelistet sind. Bisher konnten Nutzer ihre Freunde nur in den Kommentaren unter den Videos markieren.

