Für Pakete und Briefe: Post will mehr große Automaten bauen

Immer mehr Filialen der Deutschen Post werden durch automatisierte Poststationen ersetzt. © Oliver Berg/dpa

Die Deutsche Post beschleunigt den Ausbau ihres Automatennetzes. Nachdem sie die Zahl ihrer nur für Pakete gedachten Packstationen auf derzeit mehr als 12 000 erhöht hat und weiter auf 15 000 erhöhen will, gab sie am Montag Pläne für eine andere Automatenart bekannt. An sogenannten Poststationen kann man rund um die Uhr nicht nur Pakete abholen und aufgeben, sondern auch Briefmarken kaufen, Briefe einwerfen und über einen Bildschirm eine Videoberatung bekommen.

Bonn - Derzeit hat die Post rund 100 solcher Automaten, in den nächsten Jahren sollen es 1000 werden. dpa