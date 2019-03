Fortnite Season 8: Diese Herausforderungen müssen Spieler in Woche Drei meistern

Vor welchen Aufgaben stehen Fortnite-Spieler in Woche 2 der 8. Season?

Jede Woche gibt es sieben neue Aufgaben, die Fortnite-Gamer lösen müssen. Wir verraten, welche Herausforderungen in der dritten Woche auf Sie zukommen.

Damit Spielern bei Fortnite nicht langweilig wird, gibt es auch in Season 8 wieder Herausforderungen. Drei davon stehen allen Gamern zur Verfügung, vier sind nur Battle-Pass-Besitzern vorbehalten. Welche Aufgaben in Woche 3 anstehen, wurde nun auf Reddit geleakt.

Fortnite Season 8 Woche 3: Alle Herausforderungen

Einem Forenbeitrag zufolge können sich Fortnite-Spieler in Season 8 Woche 3 auf folgende Herausforderungen freuen:

Gegnern von der Zipline aus Schaden zufügen

Gegnern Schaden zufügen, die die Zipline nutzen

Einen Kill mit einer SMG, Pistole oder einem Scharfschützengewehr erzielen

Kisten in "Sunny Steps" oder "Fatal Fields" durchsuchen

Suche im Ladebildschirm auf der Schatzkarte, wo das Vergrößerungsglas ist

Verwende "The Baller" in unterschiedlichen Partien

Setze unterschiedliche Fallen in einer einzelnen Partie

Besuche "Fatal Fields" und "Salty Springss" in einer einzelnen Partie

Besuche "Haunted Hills" und "Tilted Towers" in einer einzelnen Partie

Besuche "Frosty Flights" und "Loot Lake" in einer einzelnen Partie

Besuche "Lucky Landing" und "Retail Row" in einer einzelnen Partie

Besuche "Snobby Shores" und "Tomato Temple" in einer einzelnen Partie

Fortnite Season 8 Woche 3: Herausforderungen mit Freunden lösen

Seit Season 8 können Spieler in FortniteHerausforderungen auch in der Gruppe lösen. Dabei können Freunde pro Woche bei einer Aufgabe helfen. Um die Funktion zu nutzen, müssen Spieler in der Herausforderungsübersicht den Punkt "Gruppenhilfe" aktivieren.

Fortnite Season 8 bringt krasses neues Feature, das mächtig Spaß verspricht.

Fortnite Season 8 Woche 4: Alle Herausforderungen

In Woche 4 müssen Fortnite Spieler diese Aufgaben lösen:

Gegnern Schaden zufügen, während man fährt

Bäume, Steine und Autos zerstören

Einen Kill mit einer legendären Waffe erzielen

Kisten in "Polar Peak" oder "Tomato Temple" durchsuchen

Zwischen den drei Skihütten suchen

Auf "Tilted Towers", "Junk Junction", "Retail Row", "Happy Hamlet" und "Pleasant Park" landen

In einem einzelnen Spiel eine Türklingel an noch nicht bekannten Orten läuten

Fortnite Season 8 Woche 2: Alle Herausforderungen

Diese Herausforderungen musste Fortnite-Spieler in Woche 2 lösen:

Herabfallenden Vorratsabwürfen Schaden zufügen

Gegner mit der Piratenkanone treffen

Gegner in "Salty Springs" oder "Haunted Hills" abschießen

Truhen in einem noch unbekannten Gebiet öffnen

Mit Äpfeln und Medikits heilen

Auf "The Block", "Dusty Divot", "Polar Peek", "Snobby Shores" und "Paradise Palms" landen

Den nördlichsten, südlichsten, östlichsten und westlichsten Punkt der Karte besuchen

