"Fortnite": Neue Waffe bringt Profispieler zur Weißglut - zwei Wochen vor WM

Mit solch einer wütenden Reaktion hat Epic Games offenbar nicht gerechnet. Die neueste Granate erzürnt vor allem Profispieler, die sich für die "Fortnite"-WM vorbereiten.

Wenige Tage vor Start der "Fortnite"-WM bringt Epic Games eine neue Waffe, die sämtliche Taktiken der Profis über den Haufen wirft. Zahlreiche Teilnehmer gehen deshalb auf die Barrikaden und beschweren sich über die Neuerung.

"Fortnite"-Profis beschweren sich über "Luftschlag"-Granate

Konkret geht es um die "Luftschlag"-Granate. Diese kam mit dem neuesten Content Update 9.30.3 zu "Fortnite". Diese funktioniert wie folgt: Ein Spieler wirft die Granate dorthin, wo der Luftangriff stattfinden soll. Aufsteigender Rauch markiert die Stelle. Anschließend schlagen zahlreiche Raketen ein und machen Spieler und Gebäude platt.

Genau da liegt das Problem für die Profis. Diese verbarrikadieren sich gerne in großen Festungen und liefern sich vereinzelt Feuergefechte. Wenn aber nun die Deckungen der Profis einfach weggebombt werden, müssen sie sich neue Taktiken ausdenken.

Neue Waffe wirft Profi-Taktiken über den Haufen – zwei Wochen vor WM

Dies ist eigentlich nicht zu viel verlangt, allerdings sollten Spieler auch genügend Zeit dafür haben. Aber am 26. Juli startet das Finale zur Fortnite-WM 2019, bei der es um viele Millionen Dollar an Preisgeldern geht. Also nur noch rund zwei Wochen Zeit für die Profis ihre Spielweise zu ändern. Während das Aufbauen einer Festung noch viel Geschick braucht, ist die "Luftschlag"-Granate für jeden ohne Probleme einzusetzen.

Auf Twitter lassen einige Profis ihrem Ärger freien Lauf. Profi-Spieler Bizzle von GhostGaming schreibt zum Beispiel: "Irgendwie seltsam, hatte diesen Albtraum, in dem ich aufgewacht bin und es gab einen Luftangriff in 'Fortnite', gute Sache, dass ich geträumt habe."

Und Rod Breslau schreibt: "Epic ist kurz davor Luftangriffe zu 'Fortnite' hinzuzufügen. Zwei Wochen bevor Spieler um 30 Millionen Dollar kämpfen. Sehr cool."

anb