"Fortnite" Content-Update 10.10: Was bringt der Schrottriss?

Am Dienstag führte Epic Games ein Content-Update bei "Fortnite" durch. Dabei wurde auch eine neue Waffe eingeführt: der Schrottriss. Wir erklären, was es damit auf sich hat.

Am Dienstag, 20. August, führte Epic Games ein Content-Update bei Fortnite durch. Die Aktualisierung erforderte keine Downtime, sodass Gamer unbekümmert weiterzocken konnten. Das Update enthielt unter anderem eine neue Waffe, die für noch mehr Spielspaß sorgen soll - oder Verzweiflung beim Gegner.

"Fortnite" Patch Notes zum Content-Update 10.10.: Was steckt hinter dem Schrottriss?

Dabei handelt es sich um den Schrottriss. Der Wurfgegenstand wird beim Aufbau zerstört und erschafft ein großes Objekt am Himmel, das mit rasanter Geschwindigkeit auf die Erde rast. Das fallende Objekt fügt den Spielern Schaden zu und zerstört alles, was sich in der Nähe befindet. Obendrein entsteht beim Aufschlag eine kleine Schockwelle, die den Spielern innerhalb seines Radius noch mehr Schaden zufügt. Landet man einen direkten Treffer, werden die Spieler sogar leicht zurückgeworfen. Der Schrottriss kann sowohl auf dem Boden als auch in Truhen, Vorratslieferungen und in Lamas gefunden werden, wie Epic Games in den Patch Notes zum Content-Update 10.10 erklärt.

Code

Neben dem Schrottriss gibt es zudem instabile Verbrauchsgegenstände. Diese finden Spieler am Ort der Explosion auf der Map. Sie verwandeln sich nach dem Zufallsprinzip immer wieder in Sofortgegenstände aus der Vergangenheit. Folgende Items können daraus werden:

Äpfel (stellen 5 Kondition wieder her)

Pilze (stellen 5 Schild wieder her)

Kokosnüsse (stellen 5 effektive Kondition (Kombination aus Kondition und Schild des Spielers) wieder her)

Paprikas (erhöhen für kurze Zeit die Bewegungsgeschwindigkeit)

Sprungsteine (verringern für kurze Zeit die Schwerkraft des Spielers)

Weitere Infos zum Content-Update 10.10 finden Spieler in den Patch Notes auf der Website von Epic Games.

Lesen Sie auch: Diese drei Hinweise auf "Fortnite" Season 10 verwirrten die User - ist das Rätsel nun geknackt?