Ein Fehler? Mit diesem Trick verwandeln Spieler in FIFA 19 jede Ecke direkt

Eine Ecke direkt verwandeln - das funktioniert in FIFA 19 kinderleicht.

Eine Ecke könnte in FIFA 19 nun wertvoller sein, als Freistöße oder gar Elfmeter - denn mit einem Trick lässt sich diese direkt verwandeln. So funktioniert's.

Ob eine Ecke in FIFA 19 die Chancen auf einen Treffer erhöht, müssen Spieler in Zukunft wohl nicht mehr dem Zufall überlassen. Der Youtuber ZAN OMG wurde nämlich auf einen Trick aufmerksam, der fast jeden Eckball direkt ins Tor befördert. Wie genau dieser funktioniert, erklärt er in einem Video.

FIFA 19: So verwandeln Spieler eine Ecke direkt

Wer eine Ecke erhält, muss nur wenige Dinge beachten - und schon könnte der Torjubel folgen:

Wählen Sie einen Rechtsfuß als Eckball-Schützen , wenn Sie eine Ecke auf der rechten Seite des Tores erhalten - oder einen Linksfuß bei einem Schuss von der linken Seite des Tores.

, wenn Sie eine Ecke auf der rechten Seite des Tores erhalten - oder bei einem Schuss von der linken Seite des Tores. Der ausgewählte Eckball-Schütze muss einen hohen "Curve"-Wert besitzen. Dabei handelt es sich um den dritten Wert von oben, sobald Sie die schnelle Schützenauswahl-Option öffnen. Je höher dieser Wert, umso besser ist der Spin des Balls, um die Ecke zu verwerten.

besitzen. Dabei handelt es sich um den dritten Wert von oben, sobald Sie die schnelle Schützenauswahl-Option öffnen. Je höher dieser Wert, umso besser ist der Spin des Balls, um die Ecke zu verwerten. Zielen Sie mit dem linken Control-Stick auf den zweiten Pfosten .

. Laden Sie den Schusskraft-Balken komplett auf.

Haben Sie diese Schritte beachtet, geht der Ball mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ins Netz. Offensichtlich funktioniert der Trick so gut, dass Spieler schon befürchten, FIFA könnte den vermeintlichen Fehler beim nächsten Patch beheben. Also nutzen Sie es noch aus!

Das Tutorial können Sie sich hier im Video ansehen:

